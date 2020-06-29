財經觀點／電動車品牌戰開打 台灣不能缺席

一場突如其來的新冠肺炎疫情影響全球百工百業，全面停擺長達數月之久的各大車廠更是重災區，影響所及深入各個不同層面，連帶也促使眾家汽車品牌重新思考研發智能車款的腳步。如何在後疫情時代超前部署，從最近現代汽車集團和三星電子集團高層密集會面，兩大全球商業巨頭商討合作開發電動車電池的計畫可略窺端倪。

韓國政府傾國家之力扶持重點產業的積極程度堪稱全球之冠，近年在政策大力推動下，韓國國內的車用充電設備遍地開花，這對去年底宣示啟動品牌戰略發展藍圖的現代汽車集團而言，無疑是一劑強心針；接下來與三星的合作計畫，如能順利推動將是未來能否在智能移動設備和服務等兩大領域取得突破性進展的重要關鍵。

不過幾年前，台灣汽車市場上的新能源車款占比還不高，純電動車更是鳳角麟毛，如今上述二者能見度不僅逐年提升，更已在每月進口車銷售排行榜上占有一席之地。在傳統汽車產業面對環保議題、節能減碳、智慧車載系統、互聯網應用以及5G時代來臨，即將徹底顛覆人們對於汽車的一切想像之際，汽車產業在各研發領域的快速劇變，早已成為眾家汽車品牌都得認真思考的議題。

挾著韓國在通訊產業在全球占有舉足輕重的影響力，加上汽車業在新能源車關鍵技術所具備的強大研發能力，未來無論是HEV油電混合動力車、BEV純電動車、FCEV氫燃料電池電動車，甚至是無人自動駕駛車等智慧新科技領域，作為全球前五大的現代汽車集團都有機會獨領風騷。

至於台灣能否跟上國外原廠的腳步，全速衝刺大力發展電動車產業，政府在政策方面及相關配套措施完善與否絕對是重中之重。回頭看看現在滿街行駛的電動車，可見消費者的接受度越來越高，接下來幾年台灣電動汽機車產業的未來會如何發展，相信是值得期待的。