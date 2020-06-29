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大陸自行車市場回溫 營運加分

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北報導

疫情之下，自行車成為「防疫工具」之一，連近年自行車市場降溫的中國大陸，其需求面也出現反彈。對台灣自行車廠而言，大陸廠區產能利用率可望提升，換言之，對台廠營運將有另一個加分作用。

美利達指出，由於高檔暨品牌自行車需求陡升，去年起「共享單車」對中國大陸自行車市場所造成的負面影響已遞減，自有品牌高級自行車在大陸銷售規模年增逾12%。

其中，以出口歐、美高級自行車市場為主的台灣廠，則在電動自行車需求成長加持下，年度營收及電動自行車銷售量、金額均再創歷史新高水準。

今年除電動自行車需求暢旺外，疫情也帶來如代步、通勤或入門運動車款等新需求人口，在大陸市場方面，法人指出，美利達在代工以及自有品牌需求火熱，預估今年在大陸市場帶來的營收可望成長近兩成，優於預期。

美利達的大陸自有品牌4月與5月都較去年同期倍增。雖然大陸市場的自行車銷售平均單價較台灣銷往歐美市場的平均單價低，但大陸市場規模大，一旦需求拉升，對於產能利用率助益相當大，也對營業規模有明顯的效果。

此外，由於這一波自行車的需求來源與以往不同，除了近期帶動的代步、通勤需求之外，有機會培養出高階休閒用自行車的客層，後市看好。

電動自行車 車市 美利達

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