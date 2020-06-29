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自行車火紅 訂單滿到明年

經濟日報 / 記者邱馨儀／台北報導
歐美吹自行車防疫風，台灣自行車大廠進入全面趕工局面，從現在起訂單一路滿到明年。（本報系資料庫）
歐美吹自行車防疫風，台灣自行車大廠進入全面趕工局面，從現在起訂單一路滿到明年。（本報系資料庫）

新冠肺炎疫情進入第二波，歐美吹自行車防疫風，台灣自行車大廠在歐美、日、韓的第2季銷售都創下佳績，包括巨大、美利達、桂盟都進入全面趕工、料件缺貨，加班因應的局面，從現在起訂單一路滿到明年。

目前巨大訂單全面爆滿，且滿到明年中，甚至通路端的庫存水位史無前例的低，即使巨大公司全力加班趕工，仍然無法補足庫存需求。

業界說，訂單供不應求的問題不在銷售端而是製造端，在疫情影響下，供應商產能有限，再加上海空運運量受制，包含零件、運輸等皆對製造端造成影響。不過巨大將全力因應，將影響減到最小。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

自行車業者指出，此波市場需求強勁、超乎預期，目前整個自行車產業，上下游各廠商都盡全力滿足市場需求。此外，歐美自行車補修市場也看旺，當地政府補貼更換零件或改善基礎設施來鼓勵民眾多使用自行車，做為出行或運動工具，帶動產業增溫。這些有利因素，讓自行車產業鏈轉熱成為「新常態」，一路旺到明年。

業界認為，在第二波疫情催動下，自行車產業鏈缺貨、缺料的問題浮上檯面，當然也帶動台廠供應鏈廠商股價表現相對強勁。巨大上周三（24日）股價上漲4.5元，以261.5元作收，美利達收193元、桂盟收147.5元，股價在疫情中呈現逆勢走揚趨勢。

自行車鏈條大廠桂盟公司表示，疫情趨緩、各國陸續解封回歸原有生活型態，在維持社交距離的最高防疫原則下，自行車順勢成為於交通、運動、休閒等各面向中最佳解決方案。

自行車 疫情 桂盟

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