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大陸防疫不比台灣差 台商籲：快建立來往模式拚經濟

聯合報 / 記者黃寅/台中即時報導
在重慶從事發明教育工作的鄧鴻吉呼籲，兩岸應儘快為台商建立方便的來往模式，大家一起拚經濟。圖／鄧鴻吉提供
在重慶從事發明教育工作的鄧鴻吉呼籲，兩岸應儘快為台商建立方便的來往模式，大家一起拚經濟。圖／鄧鴻吉提供

台灣新冠疫情趨緩，大家外出幾已不戴口罩，但目前人在四川重慶的台商鄧鴻吉說，重慶雖早也趨緩，但仍嚴格實施戴口罩等防疫措施，防疫工作不比台灣灣差。他也以此呼籲，兩岸應趕緊為台商建立起方便的來往方式，一同拚經濟。

鄧鴻吉目前在重慶從事發明教育工作，日前他為了台灣仍有公司而返台，因此居家檢疫14天，後來為了在大陸的事業又不得不再回大陸，又再檢疫14天，一來一往就被「關」了1個月。他說，因在重慶檢疫期間依規定不得開冷氣，他至今難忘在房內每天熱溼3條內褲的經驗。

他說，雖然大家一再談遠距視訊，但仍有許多事是必須親力親為的，在目前兩岸來互都仍須檢疫14天下，對一般的來往和商業活動影響實在太大；台商若有家庭在台，甚至連家庭也難照顧。

他說，他曾要求員工赴大陸工作，但員工想起種種不便而拒絕，讓他不得不逐漸縮減台灣的公司人力，而逐步把重心放在大陸。甚至也想把要升高中的二兒子帶到大陸讀書，這樣才照顧得到。

鄧鴻吉說，事實上大陸的防疫措施做得不比台灣差，甚至應該說還更嚴密。例如利用手機「健康碼」掌握疫情，民眾出入社區、商場、或是公共場所的時候，都必須主動出示手機上的「綠碼」，才可以自由通行。

台灣現在因為疫情趨穩而多數人都已不戴口罩，但以他居住的大陸而言，進到百貨公司、賣場等公共場所仍要求必須戴口罩。

鄧鴻吉認為，在疫情趨緩下，兩岸應把拚經濟放在第一位，趕緊為兩岸來往的台商建立起方便的來往方式。例如，若要從大陸來台，只要來之前取得核酸檢驗陰性證明，來台後進行3至5天的居家檢疫，以及後來再進行健康自主管理，都應該受到許可。

疫情 口罩 台商

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