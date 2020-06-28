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疫情年新北招商仍破千億 1500億目標不變

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北招商一條龍定期辦理土地媒合日，幫助企業解決投資用地問題。圖／新北市經發局提供
新北招商一條龍定期辦理土地媒合日，幫助企業解決投資用地問題。圖／新北市經發局提供

新冠肺炎疫情衝擊各產業動能，新北市推出「信心經濟」，以六大面向推動招商策略，至今年度招商目標已落實1016億元，創造超過4萬1000個就業機會，侯友宜也宣示，年度招商目標1500億元不變，將持續偕同民間企業能量，強化投資信心。

經發局指出，在招商達標的產業中，以電子資通訊及半導體、金屬機電、商業設施產業為主，疫情期間，新北仍具投資優勢，如興富發投資金山打造五星級度假溫泉旅館、世紀離岸風電加碼於台北港投資，林口國際媒體園區招商案也在疫情期間招商完成。

另外新北工業區立體化熱度也不減，自去年7月實施至今，已審理通過共26案，申請土地面積超過12公頃，增加面積達5.89萬平方公尺，企業整體投資金達265億元，預計將提供超過1萬6000個就業機會，創造約1012億元產值。

經發局表示，為推動信心經濟，推出紓困急救、及時關懷、投資優惠、國際商洽、國際招商、青創群募等六大面向招商新策略，提高企業投資信心，如疫情爆發後2月即推出公有土地招商案權利金及租金緩繳、減租、減權利金，及急救貸款紓困方案，4月起推出專人協助，啟動企業安心辦紓困諮詢服務專線，並協調電商平台業者無償提供「新北專區」。

為鼓勵企業於疫情期間加碼投資，經發局今年度5月至6月公告的台北港產業專用區、沙崙園區與汐止長安段工業區3個招商案，招商完成後簽約日起，將提供3個月租金減收50%優惠。

在促進國際商機部分，6月邀請13家新北防疫商品廠商與美國在台協會（AIT）會晤，並規劃在7月28、29日舉辦國際視訊採購商洽會，邀請外國商會代表、駐華代表處及外商共同參與，也將於9月舉辦聯合招商大會，舉辦大型土地媒合會外，提供企業一站式諮詢服務。

今年新北市招商已落實投資1016億，圖為新北市長侯友宜與廠商代表合影。圖／新北市經發局提供
今年新北市招商已落實投資1016億，圖為新北市長侯友宜與廠商代表合影。圖／新北市經發局提供

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