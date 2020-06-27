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合一再下一城 癌幹細胞平台技術取得日本專利

經濟日報 / 記者陳美玲/台北即時報導

合一今(27)日公告旗下癌幹細胞平台技術取得日本發明專利， 合一指出，未來該專利可用於生產或長期體外培養癌幹細胞，以篩選能抑制癌幹細胞的藥物，也可運用在新穎癌幹細胞標誌的研究與機制探討。

合一表示，公司在25日接獲通知，旗下癌幹細胞平台技術取得日本發明專利。專利名稱為「癌相關纖維母細胞用於維持癌幹細胞之幹性」。

合一指出，該專利為一種癌症相關之纖維母細胞與癌細胞的體外共同培養系統，用於生產或長期體外培養癌幹細胞，用來篩選能抑制癌幹細胞的藥物；另外，此次專利還包括癌幹細胞形成之旁泌素機制，用來預測癌症患者的癒後，及判斷患者對於藥物治療的反應率，未來也可運用在新穎癌幹細胞標誌的研究與機制探討。

合一表示，該項專利權屬於臺灣大學所有，但公司擁有此項專利權之專屬授權，並有權製造、使用及銷售其產品。

合一近期利多頻傳，包括異位性皮膚炎、過敏性氣喘新藥FB825啟動授權案， ON101三期臨床試驗第二次期間分析數據結果正向。

幹細胞 異位性皮膚炎

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