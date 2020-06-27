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統一打造新生活提案 Simple-Fit概念店台中登場

經濟日報 / 記者宋健生/台中即時報導
依照台中商圈特性，在一進門設置時尚搶眼的香水體驗區，展現法式優雅氣息。記者宋健生/攝影
依照台中商圈特性，在一進門設置時尚搶眼的香水體驗區，展現法式優雅氣息。記者宋健生/攝影

統一集團首家以微型百貨為概念、整合三大品牌7-ELEVEN、康是美、BEING fit建構全新生活體驗的「Simple-Fit」複合概念店，今(27)日在台中盛大開幕，標榜提供消費者「一站到位」的全方位服務，期能成為台中新生活地標之一。

今天的開幕儀式，統一集團高層幾乎全員到齊，包括統一美麗事業董事長高秀玲、統一超商總經理黃瑞典、統一佳佳總經理陳姵蓉、康是美總經理黃玉真、統一時代百貨總經理王寶銘等人。

黃瑞典表示，因應民眾消費型態改變，統一超商朝大型複合化發展已是趨勢，「Simple-Fit」複合概念店未來會在全台各地陸續展店，第二店預計第3季就會開出。

面積達200餘坪的「Simple-Fit」複合概念店，位於台中市公益路上，靠近草悟道園道商圈，採簡潔弧形設計風格，利用S元素貫穿建築外觀，並以大面積白底呼應Simple Fit輕盈健康形象，建立時尚律動感；同時結合地方特性，商品多元，一次購足，營造出地區微型百貨特色。

其中，7-ELEVEN門店設計延伸外觀弧形風格，以輕盈、流暢線條貫穿室內外空間，以清爽色系為主色調，天花板的天空意象要讓消費者有置身戶外的輕鬆自在感。

店內設有Simple-Fit商品專區，商品外包裝貼有易辨識的Simple-Fit標章；同時，另有博客來專區、CITY PRIMA及烘焙專區，讓人踏入門市就能感受到「生活Simple Fit你我」的全新生活提案。

康是美Simple- Fit主題專區，主打順暢系、高纖維、代謝系3大功能，現場有專業藥師可諮詢，提供不同需求的消費者進行體內環保、運動前後補給健康食品的建議。

此外，除了引進眾多知名彩妝品牌、內衣專櫃，讓消費者一站購足，更依商圈特性在一進門設置時尚搶眼的香水體驗區，展現法式優雅氣息。

位於二樓BEING fit精緻的運動空間，設有重訓、有氧器材，自由重量訓練區、多功能團班訓練區及淋浴間，除了專業的教練規劃課程，更推出「Simple-Fit」期間限定團體課程，以多站的循環式訓練，達到啟動訓練、雕塑身型及自身體重訓練 。

此外，慶祝開幕，期間限定推出多項優惠活動，包括CITY TEA四季青春茶及CITY PEARL黑糖珍珠撞奶買一送一、滿額抽獎、康是美消費不限金額88折、打卡上傳即可換得Simple Fit相關禮物等等。讓消費者在地購物便利、運動方便，打造輕鬆的一日生活環境。

除了專業教練規劃課程，還有「Simple-Fit」期間限定團體課程，以多站的循環式訓練，達到啟動訓練、雕塑身型及自身體重訓練 。記者宋健生/攝影
除了專業教練規劃課程，還有「Simple-Fit」期間限定團體課程，以多站的循環式訓練，達到啟動訓練、雕塑身型及自身體重訓練 。記者宋健生/攝影
面積達200餘坪的「Simple-Fit」複合概念店，位於台中市公益路上，採簡潔弧形設計風格，利用S元素貫穿建築外觀。記者宋健生/攝影
面積達200餘坪的「Simple-Fit」複合概念店，位於台中市公益路上，採簡潔弧形設計風格，利用S元素貫穿建築外觀。記者宋健生/攝影
位於二樓BEING fit精緻的運動空間，設有重訓、有氧器材，自由重量訓練區、多功能團班訓練區及淋浴間。記者宋健生/攝影
位於二樓BEING fit精緻的運動空間，設有重訓、有氧器材，自由重量訓練區、多功能團班訓練區及淋浴間。記者宋健生/攝影
今天的開幕儀式，統一集團高層全員到齊，左起依序為統一超商總經理黃瑞典、統一佳佳總經理陳姵蓉、康是美總經理黃玉真、統一美麗事業董事長高秀玲、統一時代百貨總經理王寶銘。記者宋健生/攝影
今天的開幕儀式，統一集團高層全員到齊，左起依序為統一超商總經理黃瑞典、統一佳佳總經理陳姵蓉、康是美總經理黃玉真、統一美麗事業董事長高秀玲、統一時代百貨總經理王寶銘。記者宋健生/攝影
7-ELEVEN門店設有Simple-Fit商品專區，商品外包裝貼有易辨識的Simple-Fit標章。記者宋健生/攝影
7-ELEVEN門店設有Simple-Fit商品專區，商品外包裝貼有易辨識的Simple-Fit標章。記者宋健生/攝影
康是美Simple- Fit主題專區，現場有專業藥師可諮詢，提供不同需求的消費者進行體內環保、運動前後補給健康食品的建議。記者宋健生/攝影
康是美Simple- Fit主題專區，現場有專業藥師可諮詢，提供不同需求的消費者進行體內環保、運動前後補給健康食品的建議。記者宋健生/攝影
賣場還引進眾多知名彩妝品牌、內衣專櫃，讓消費者一站購足。記者宋健生/攝影
賣場還引進眾多知名彩妝品牌、內衣專櫃，讓消費者一站購足。記者宋健生/攝影

康是美 統一超商 新生

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