台中小天母有漢神百貨洲際娛樂商城加持 建商搶進

台中市11期崇德商圈發展成熟，發展已20年，素有「台中小天母」之稱，整條崇德路美食雲集，包括赤鬼牛排、築間火鍋、春水堂、星巴克、黑浮咖啡等知名連鎖餐廳、美食名店林立，加上高雄百貨業霸主漢神百貨、中信金合作的洲際娛樂商城將入主11期崇德商圈加持，吸引建商搶進推案，繼龍寶、國泰搶進後，陸府建設也在11期推首件大樓案「陸府森山」，預約踴躍，交出漂亮成績單。

崇德、洲際雙核心商圈逐漸成形，其中11期重畫區以崇德路為主幹道，沿線吸引全球咖啡名店星巴克、春水堂等大型連鎖品牌林立。崇德路上的寶麗金餐廳，也於上周以每坪單價約138萬元售出，創下11期土地價格新高；無獨有偶，同樣位於11期的裕毛屋崇德店，近日也開出每坪150萬元尋求買主，土地面積959坪，屬於商二用地。

龍寶「仁美臻邸」基地位在豐樂路近崇德路口，規劃42至71坪產品，目前已近完工交屋階段；國泰「PLUS+」基地位在崇德八路與昌平路二段口，規劃單純40、50坪產品；「陸府森山」為11期首座宜居建築住宅，戶戶規劃植樹大陽台，坪數56、65、95坪。

陸府建設說，「陸府森山」位於山西路、山西中街與山西南一街三面臨路口，鄰近有大型公園綠地休憩空間、中小學名校，未來的北屯國民運動中心就在步行10分鐘距離內，加上崇德商圈的消費機能齊備。