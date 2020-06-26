八方雲集啟動二代接班 停損中國市場、揮軍美國

餐飲集團八方雲集（2753）正式由第二代接班。八方雲集創辦人林家鈺女兒林欣怡在今年董事改選後，正式出任董事長，將積極為集團下一階段的營運發展做準備。除了持續對中國大陸市場做出停損機制，也將為進軍美國市場擘畫藍圖。八方雲集最快並可望在年底登錄興櫃，未來將朝資本市場發展。

八方雲集在今年股東會上進行董事改選，原五董二監改為九董（含四席獨立董事），原董事長許銘銓卸任董事長，並退出董事會，由創辦人林家鈺女兒林欣怡出任董事長。八方雲集截至去年底全球家數達1,135店，其中，台灣地區去年底來到981店、香港67家、大陸地區87家。八方雲集去年關閉不少大陸與香港門店，轉而積極投入新品牌的發展，包括台灣區推出「梁社漢排骨」，香港除了「百芳池上便當」，再推出「台式八方麵屋」新品牌。

八方雲集今年預計在台積極拓展「梁社漢排骨」門店數，以挹注成長新動能。目前該品牌在台店數已有44家店，今年將以危機入市之姿積極展店，門店數可望破百。在八方雲集門店方面，則將推動改裝計畫，包括導入微電腦電煎台、自動煮麵機等。同時也將開發全系列的素食產品，繼今年1月推出以植物肉為原料的新蔬菜水餃鍋貼之後，將進一步開發其他多種素食產品。

在中國市場方面，八方雲集表示，因歷經數年耕耘仍無法獲利，決定啟動停損機制，去年將深圳與蘇杭地區共18家直營店結束營業，東北地區也關閉6家，去年一口氣減少24店。今年也持續整頓福州、廈門等地區的直營門店。

而在大中華以外的市場方面，八方雲集董事會已決議通過美國投資案，預計今年度著手進行人才、營運據點的布局，將經營觸角拓展至非華人地區。除了美國市場，公司對日本市場也在評估中，針對海外市場，目前計畫以獨資、合資或開放部份區域授權的方式來拓展新市場。