疫情封境無法出國 國旅產值有望增2,200多億

台灣人喜愛出國旅遊國際知名，去（2019）年計有1,710萬人次出國，共花費8,297億元，現在全球新冠肺炎疫情依然嚴峻，暫時不能出國旅遊，如果這筆財富留在台灣，會有多少錢轉為國旅？靜宜大學觀光系副教授黃正聰預估，全年有機會增加2,200多億元的國旅產值。

相對於學者的樂觀估算，中華優質發展協會理事長李奇嶽則認為，國人悶久了、但又不能出國的情況下，7、8月暑假旺季國旅人數較去年同期應可翻倍，景區的旅宿業、民宿和周邊賣店，將是最大的受益者，但暑假結束後9月會開始遞減，至於因疫情可以增加多少國旅產值，他強調還須再觀察。

李奇嶽說，國人出國旅遊，會挪開所有事情，例如要去日本玩五天，台灣的事情會先處理好或是暫時放下，但是國旅不可能如此，多少會有一些瑣事，所以至多玩三天兩夜，甚至更多的人都是單日來回，而且不會將原本要出國的五天，分為三天到墾丁、兩天到花東玩，所以因疫情可刺激國人出遊多少次、玩幾天，尚未可知。

靜宜大學觀光系副教授黃正聰指出，因疫情讓國人悶了五個月，而且尚不能出國旅遊，交通部推出史上最大規模的安心旅遊國旅補助方案，且打破以往僅限平日可使用規定，開放平假日均可使用，加上18歲以下遊樂園不限次數免費玩，以及行政院將推出的振興三倍券加持，充份達成國旅點火的效果。

他樂觀的認為，根據統計，2018年平均每人出國7.9夜，若同樣的時間留在國內旅遊，約會增加5.97次國內旅遊，創造1萬3,159元的消費額，以國人出國1,710萬人次推算，約可創造2,250億元新增國旅消費，但最終仍需視實際狀況而定。