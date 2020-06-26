疫情帶動芳療保健銷售 佐登精油業績年增250%

左疫情爆發至今，佐登-KY（4190）表示，上半年的精油銷售業績比去年同期增加250 %，顯示國人對於芳療保健的接受度已趨成熟，未來可望為集團增加新的營收動能。

佐登-KY表示，目前與中興大學進行產學合作、法國知名精油生產廠商HRF簽約調配專屬的精油配方，佐登的研發中心也對各式精油進行功效性測試，歸納整理將精油與人體做最完美結合；而預計於2022年正式營運的觀光工廠「佐美館」，將設有香氛博物館，以奠定集團在芳療保健的關鍵優勢。

因應新冠疫情，佐登妮絲以精油產品系列銷售為主軸，搭配線上直播帶動買氣，累積今年1-5月份銷售額直逼兩千萬，比去年同期激增2.5倍，其中主打呼吸道淨化及消毒的尤加利、天竺葵、茶樹精油，稱霸前三名，短短幾個月熱銷近兩萬瓶。

展望下半年，除了看好芳療保健產品的銷售外，佐登-KY表示，合作醫美診所將持續開業，由生活美容導入醫學美容達成雙美循環療程；此外，預計推出新品「龍血急凍修護組」、「白金密集煥白奇蹟露」以及首支保健食品，將陸續上市販售；而母嬰品牌妮貝舒，在積極拓展連鎖通路後也將注入營收動能。隨著疫情解封， SPA門市回店率提高與高端功能性產品的發酵助展下，營收成長動能可期。