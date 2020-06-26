全球首開放郵輪復航 台灣7月啟動國內跳島之旅

台灣防疫有成，即將領先各國成爲全球第一個開放郵輪復航的國家。為振興國內觀光，交通部有意推動國內郵輪跳島遊程，雄獅表示，配合交通部全力推動國內郵輪跳島旅遊，與基隆市政府攜手合作，首創推出星夢郵輪國內跳島旅遊4天行程，以基隆為母港，行經澎湖、金門或馬祖。首航預計在7月底，8月將有更多航次供選擇，國際郵輪結合跳島，將是最有類出國感受的渡假模式。

國內解封之後，離島觀光成為大熱門，不僅小琉球、澎湖、綠島船班爆滿，金門觀光旅遊網瀏覽量倍增，顯示疫情之下，國人鎖定最有「類出國」感受的離島作為旅遊首選。旅遊業者表示，離島觀光的人文風情及景點皆很有特色，甚至很像是國外的知名景點，加上政府將調高離島免稅商店免稅額至10萬元，使得離島觀光熱度大幅升溫。

看好離島觀光的需求暴增，不僅航空業者陸續投入離島澎湖、金門、澎湖航線營運，國際郵輪雲頂郵輪集團也相中商機，將與多家旅行社合作，攜手打造台灣跳島旅遊行程。雄獅表示，與國際郵輪合作國內跳島旅遊可望重振郵輪觀光，帶動台灣內需，同時賦予郵輪旅遊的不同玩法，是今夏最有｢國際旅遊度假感｣的旅遊新模式。