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永康商圈300億年營收腰斬 6月還有商家倒店關門

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

「6月東門永康商圈仍有四個店家選擇結束營業」，東門永康商圈發展協會理事長劉鴻翔一語道出後疫情時代，以往人潮熙來攘往的高人氣景點觀光商圈已「回不去」的困境，不僅閉店潮未止血，生意更慘跌五成，他苦笑著說，今年商圈的年營收能有往年的一半，都很拚了。

由於東門永康商圈有超過5成是觀光客，在短期內國外觀光客無法來台的情形下，東門永康商圈也決定將觸角伸及線上，正規劃推出網路購物，並提供跨境下單服務，以彌補國際觀光客的營收缺口。

劉鴻翔指出，新冠肺炎疫情尚未爆發前的去年12月東門永康商圈一個月有超過百萬人次的人流，雖然5月疫情趨緩人流開始逐漸回籠來到了60萬人次，但由於受到境管影響，幾乎沒了外籍觀光客，而去年整年的東門永康商圈人潮有超過千萬人次，但今年1~5月卻只剩下314萬人次，和去年同期相比，足足少了約76萬人次。

劉鴻翔表示，人流減少，店租卻降不下來，是景點觀光商圈在後疫情時代依舊得面臨的主要困境和難題。

位在台北市黃金地段大安區東門永康商圈，鄰近捷運東門站，不僅巷弄間有許多特色店面，也有必朝聖的鼎泰豐、芒果冰店、永康牛肉麵等高人氣美食名店，更被觀光客列為台北必訪景點。

根據統計，東門永康商圈去年造訪人次達1000萬人，商圈僅有200家店面，但1年可以締造約新台幣300億元營收。

三倍券即將在7月15日上路，東門永康商圈近期也已開始串連店家推出三倍券加碼優惠方案，劉鴻翔指出，目前已有超過50個店家響應，且陸續增加中。此外，協會也正將籌劃於8月舉辦永康節，吸引民眾造訪，希望能夠透過一連串的優惠和活動，吸引人潮回流。

永康商圈 觀光 疫情

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