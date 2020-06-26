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沒了國際觀光客 房仲點名這商圈復甦時間會很長

經濟日報 / 記者葉卉軒／台北即時報導

新冠肺炎疫情重創商圈，尤以相當依賴外來觀光客的觀光商圈，更成為海嘯第一排的重災區，即便三倍券將於7月15日上路，但由於受境管影響，短期內無論人潮或商機都「回不去」了，房仲專家更直接點名，西門町商圈的倒店潮還會蔓延，重返榮景的時間會很長。

瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛表示，觀光商圈自疫情爆發以來，來客量大減，業績量更是大砍5~7成，市場波動最大，店面空置率甚至超過2成，其中高租金總價的指標店面付租壓力最大，最快被棄守，受傷最深。

整體來說，觀光市場想回到疫情前的水準，黃舒衛評估，可能至少需要半年到一年的時間，因此觀光商圈的關店、頂讓、換手量短期很難降，但也因此租金水準仍有2~3成的修正空間。

其中，又以西門町商機最具危機感。黃舒衛表示，消失的觀光客、沉重的店租，再加上加盟、人事等營運成本，短期都無法獲得舒緩，尤其新進業者成本更高，耐受度更低，苦撐半年後，預期倒店潮還會蔓延。且西門町商圈不僅同時面臨店面、旅宿雙螺旋槳的停擺，又再加上電商逆勢成長，以及其它區域新的大型商業設施崛起的大趨勢，重返榮景的時間會很長，需要更多軟硬體改善投資，才有機會彌補劣勢。

不過，受惠於振興三倍券將在7月15日上路，又再加上暑假本就是傳統零售旺季，且今年取消的出國旅遊計畫將挹注國內旅遊、消費市場，預估商圈營業額下滑的狀況會在端午節連假複製4月春假旅遊人潮回春，讓市場止血。中南部、宜花東、離島甚至出現爆量成長。黃舒衛表示，如果疫情能夠持續有效壓抑，商圈在下半年會有復甦機會。

不過，黃舒衛提醒，觀光商圈需要至少半年以上時間才能復甦，夜市商圈最快在暑假就能回溫。

但，值得注意的是，由於旅遊、消費習慣改變，消費者會偏好環境衛生條件較佳的大型百貨、商場，或是郊區、人數管制的深度旅遊，傳統商圈需要靠人文條件、招商策略來強化地方特色、服務差異化，才有機會在虛實夾攻之下脫困。

觀光 疫情 暑假

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