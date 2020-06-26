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大同改選 冒出20組網紅帶風向

聯合報 / 記者張義宮何醒邦／台北報導
大同30日股東常會將改選九席董事，攸關經營權之爭。圖／聯合報系資料照片
大同30日股東常會將改選九席董事，攸關經營權之爭。圖／聯合報系資料照片

大同經營權之爭愈演愈烈，公司派與市場派六月卅日股東會對決。市場派揚言已掌握五成以上股權，有信心拿下過半的董事席次；公司派也不是省油的燈，頻頻搬出中資疑慮及及績效牌造勢，股市分析師表示，截至六月廿四日止，外資持股大同比率達百分之四十點五，外資動向成為最大關鍵。

分析師認為，實務上外資多半挺公司派，但市場派也非全無贏面，今年已有友訊及華建兩家由市場派奪得經營權。大同是百年老店，事業體系龐大，土地資產規模更是傲視家電及機電同業，大同董事長林郭文艷多年來力退市場派，不曾失去城池，今年是否保住大同江山，備受外界矚目。

公司派主打的中資及績效牌能否見效？市場派整合力道及文宣拉攏散戶、外資效益為何？都會影響董事改選，成為市場的關注焦點。

特別的是，今年大同改選出現網紅大亂鬥，市場派共主、有「總統表哥」稱號的三圓建設董事長王光祥提名前立委黃國昌為獨立董事候選人。黃國昌主打網路空戰，自己也當起網紅，利用直播秀，爭取外資及小股東的支持。

同一時間，也有約廿組網紅竄出關注大同案發展，出現各式各樣的風向立場。專家學者觀察，用網紅來打經營權之爭，應是史無前例，也是網紅跨界轉型的新商業模式，但是否奏效，還是亂槍打鳥，大同案是觀察指標。

知名網紅呱吉、台北市議員邱威傑說，現在約有十組到二十組網紅冒出來討論大同，有些可能是收錢辦事，卻沒揭露乾爹（贊助商）是誰。他建議閱聽眾，不要輕信來路不明、沒有證據的資訊，因現在兩派互控，到現在都沒真憑實據。

網紅 外資 黃國昌

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【大同網紅戰1】突冒20組人馬帶風向 黃國昌直播秀拚散戶票

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捍衛經營權 大同二度公告+聲明反駁黃國昌臉書發文

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