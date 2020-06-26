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品牌大觀／打卡名店 小心陷阱

經濟日報 / 溫子欣

現在要開店，都必須考慮能不能在網路上引起話題，除了五花八門的行銷手法，比如請youtuber拍業配影片、請媒體進行置入報導、製造話題吸引媒體關注等等。

「開店要能讓人想來店打卡」成為網路社群時代的商業經營金科玉律，新開店想方設法製造話題、在店內設打卡點，但是這些「打卡名店」，你會去第二次的有多少？

我們看過太多的文創園區，大家到巨幅的塗鴉壁畫前拍張照就走了，根本不入店消費。曾經的「打卡名店」更是如過江之鯽，十間裡剩下來的不知有無兩、三間，活下來的，門庭往往也不再若市。網路社群時代嚴重的改變了消費型態與消費者文化，大家需要在網路社群上炫耀自己過得比別人幸福、刷存在感，那麼不斷找「新店」去打卡就很重要，一間店不會去超過一次，重複光臨一間店打卡，顯得自己的生活枯燥悲慘。

網路社群時代消費行為就像蝗蟲過境，來過一次就遷徙走了，因為永遠得拿新的話題炫耀，打卡的卡也就不會重複使用。

也許我們應該想想，打卡思維的存在對於創業者來說，到底是活命的仙丹、致富的捷徑、還是包裹糖衣的毒藥？話題與噱頭的壽命能有多久？實際上任何話題在網路上能夠活命的時間愈來愈短，想要炫耀自己生活幸福的網民變心的愈來愈快，可能打卡思維已經成為開店陷阱，而不是精彩的創業智慧。

如果你的店有硬功夫，這硬功夫讓顧客自然而然想打卡留念，這樣才是一種「健康的」打卡文化，「打卡客」不該是你開店的訴求重點，「行家」才應該是你的鎖定對象，而行家喜歡的店，一定很酷，這酷不會只在裝潢與噱頭，而是在品味之中。專家顧客形成的品味文化會幫你吸引打卡客，而打卡客走了，你還是有專家顧客待著，因此打卡客的來去對你的生存沒有威脅。

別再想酷炫的裝潢了，那裝潢一年之後就不酷炫了；別再模仿其他打卡店營造的噱頭了，那些店你現在還記的的還有幾間？沒有硬功夫，打卡裝潢的吸客力絕對撐不到回本。網路社群繼續發展，消費者忠誠度持續時間沒有最短，只有更短，只有回歸專業，才能長治久安。

（作者是國立台中教育大學師資培育暨就業輔導處助理教授）

創業 壁畫

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