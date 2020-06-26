創新思維／危機催生創新契機

世界處於危機之中，不過，正如我們從過去學習到的那樣，每一次的危機都蘊含著機會。就COVID-19大流行而言，儘管我們面臨種種困難和限制，仍有抱持希望的理由。某些產品能透過優質的設計來幫助遏制COVID-19病毒，同時催生創新。

從過去經驗看來，危機讓我們有機會質疑、反思日常生活，例如，許多醫學上的突破源自於可怕疾病的蔓延。在20世紀，公共衛生已成為鞏固人類健康的基石，環境災難導致農業和城市發展方面的創新。據說，就連是20世紀的現代建築之所以偏好通風的房間、玻璃和鋼，也是為了要應對19世紀時曾經爆發的疾病。

我今天想介紹的是，在這個困難時期已經發生的一些重要進展，包括可以在短時間內評估患者樣本並提供可靠數據的分析儀。Radiometer Medical公司在2019年推出的ABL9血氣分析儀，獲得了紅點大獎產品設計的肯定。

這款攜帶方便的設備，讓醫療人員能從單個血液樣本中獲得最關鍵生命機能的概況。簡單的設計以及直觀的介面，使這款產品在使用上特別容易上手。

由Bosch Healthcare Solutions製造、由IXDS設計的Vivalytic分析儀，可以在兩個半小時內現場診斷出病人是否有感染的情況。在使用這款新開發的測試設備時，醫護人員只需從鼻子或喉嚨取出檢測樣本，再將樣本放進這款獲獎肯定的分析儀盒子裡即可，精簡設計提供了絕佳的直觀式操作。

Vivalytic因其出色的設計品質，在2018年紅點設計大獎的產品設計類別中榮獲肯定。

除了這類特定的醫療產品外，呼吸面罩也在我們的日常生活中被賦予新的意義，特別是在西方社會。其中，來自亞洲地區的創新經驗就是典範，因為在亞洲地區，大眾對口鼻保護的經驗豐富。

紅點設計大獎的產品設計類別已經以令人信服的方法，給予多款口罩產品肯定，這些產品包括內建小風扇，能讓使用者減少流汗的口罩，其他範例包含使用創新的高科技材料，使佩戴和呼吸更加舒適的產品。一些口罩甚至整合應用程式，能提供有關提醒更換濾器和空氣品質的資訊。

此外，遠程醫療也是創新領域之一。例如透過視訊會議持續提供醫療諮詢，數位平台讓民眾能取得醫療專家的專業知識，且能夠透過電子傳輸方式交換與治療相關的病患資料。其中的「可攜帶式遠程醫療耳機」在2018年紅點大獎的設計概念類別中獲獎肯定。

這項產品包括一個可拆卸的攝影機、一個聽診器和一個集成式眼部攝影機。頭戴式耳機的設計讓使用者能很快上手，也能確保音訊隱私。

最重要的是，該產品能針對耳朵血管結構，提供大量高品質的重要資料，是眼部相機的理想平台。

此外，除了在使用者接受個人醫療諮詢期間收集資料，還可整合透過穿戴設備或設備外接功能所收集的外部數據。

上述的分析儀、頭戴式耳機與連接式口罩，都再次強調資料對設計的重要性。在面對COVID-19大流行的危機時刻，資料的生成、評估和處理顯得格外重要，也肯定了過去幾年的發展成果。這種情況將會推動其他領域產品設計的創新，從而為未來社會帶來更多價值。