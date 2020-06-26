會計師看時事／八得新思維 董事更懂事

於今（2020）年2月，在新冠疫情正全球延燒之際，我曾以「面對企業危機襲擊，董事提升公司免疫力了嗎？」為題，倡議在危機下，董事應如何具備「居安思危、臨危不亂、危邦不入、危機入市」的四「危」之策略思維。

而今，有鑑於疫情逐漸趨緩，我藉此機會提出，董事應再思考如何更精進建立八「得」之新思維。本篇文章首先針對「得高望重、得人者昌、得心應手及得道多助」四「得」，予以說明如何成為真「懂」事之董事。

一、得「高」望「重」：首先，董事應處於制「高」點，以企業宏觀角度思考未來公司經營上之「重」點方向、「重」要里程及「重」心所在的策略方向。雖說魔鬼藏細節裡，但在公司治理方面，每一個角色皆須各司其職並具備足夠的職權認知和彼此尊重，如若董事太著重於細節的討論，除了無法讓經營團隊有足夠的空間發揮，亦使董事未能專注在企業更重要之經營策略，反而使董事無法充分發揮其應有之效能。

二、得「人」者「昌」：人才係企業最重要之資產，有好的人才，且使人才持續「增值」，方能使企業持續成長、提升企業競爭力和服務客戶的能力，進而創造公司長遠之利益；若公司短視近利，只重視成本控管卻犧牲同仁權益，僅以獲得利潤為主要目標，則該利潤不會長久，企業難以維持永續經營之目的。因此，以「人才」為優先之企業，方可許公司一個「昌」盛的未來。

三、得「心」應「手」：公司在策略人才管理上，要成為好的領導者，亦需要好的跟隨者。因此，公司除得「人才」外，亦要得「人心」方可以得「心」應「手」。領導者帶人要帶「心」的重要關鍵在於，領導者是否感同身受、設身處地站在同仁立場思考其可能的需求和偏好，如此，跟隨者才可能成為公司成長的最佳得力助「手」。若董事在帶領公司及新世代同仁往下個策略目標邁進時，仍是用以往成功的觀念或方法，而未與時俱進地適當調整領導方針或管理模式，則再好的人才也會因「心」受委曲而選擇離開。

四、得「道」多「助」：攬人才，贏人心，更要志同「道」合才能往企業的遠景與目標共同邁進。志同道合並非表示公司只能有一種想法，或者只能找同特質的人；反之，現今在強調多元與共融（Diversity and Inclusion)的企業文化下，我們更需要結合多元的人才、傾聽多元的想法，但如何在「多元」下又能「共融」，其關鍵在於我們是否有共同的價值觀及理念。在有志一同的共同信念驅使下，不同之意見更可以彼此激盪出更佳的解決方案和突破盲點，避免陷入共同迷思，故在志同道合的得「道」多「助」下，將使企業獲得多元創新的「助」力，而非阻力。

董事若要真「懂」事，需要真知灼見以掌握關鍵、莫忘初衷以求道同、感同身受以人才為先、多元共融方可成就未來！

（作者是勤業眾信聯合會計師事務所學習與發展中心負責人）