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名人書房／林秋瑾 從歷史書找投資靈感

經濟日報 / 張瀞文

對百達投顧總經理林秋瑾來說，《未來簡史》引人深思，讓她能跳脫平常生活與事業的框架，也激發出投資靈感。人類過去歷經多次的困境，當時看似無解，但一次又一次總能從中找到生路。書中也提到生物科技、人工智慧（AI）等，都是未來趨勢及投資主題。

《未來簡史》作者是以色列歷史學家赫拉利（Yuval Noah Harari），講述人類在克服過去的種種困難之後，放眼未來，專注追求永生等更有野心的議題。這本書在中國大陸極為暢銷，甚至還出現山寨版。

啟發智能 跳脫框架  

林秋瑾說，《未來簡史》回顧人類過去，前瞻人類的未來。書中回顧人類的歷史，包括宗教、戰爭、黑死病、獵巫等，提到人類為何能統治地球、主宰其他生物，是因為人類有智能。擁有智能的下一步又要做什麼，就是作者深思的議題。

《未來簡史》的目錄也很有趣，像是「為什麼股票交易所沒有意識？」、「銀行家與吸血蝙蝠有何不同？」、「電力、基因學、伊斯蘭激進主義」、「信數據得永生」等，都很能激發讀者的好奇心，很想一睹為快。

為何會發現這本書？林秋瑾熱愛閱讀紙本書，喜歡一頁又一頁翻開書本的感覺。她是博客來的白金會員，每年花在購買書報雜誌的錢達數萬元，不論是國內外作家，或是繁體簡體字。她在簡體字熱銷前十大書單中發現《未來簡史》這本書，看了簡介之後覺得有興趣，因此就訂購了。

除了歷史小說以外，林秋瑾也常閱讀偵探、恐怖、驚悚、心理、犯罪、科幻、懸疑等類別的小說。她其實很喜歡黑暗系列，認為從黑暗層面反而能激發正面思考，看到人性善良的一面，在一片黑暗中露出希望的曙光。

廣泛閱讀 正面思考

至於金融圈會喜歡的經營企管書籍，林秋瑾目前沒有太大興趣，認為有必要時再去看就好了。她說，目前百達投顧規模不大，不到十個人。在這種中小型規模的公司，人與人之間的互動更重要。要等到公司規模更大時，再去研究經營企管相關領域。

林秋瑾說，百達投顧目前的員工包括六年級、七年級及八年級生，平均年齡為36歲，在資產管理業來說相當年輕，也低於公股銀行的42~45歲、民營銀行平均的38歲。

百達投顧隸屬於百達資產管理公司，也是百達旗下基金在台灣的總代理。在國內核備的基金約20檔，許多為特殊主題基金，包括保安、家族企業、林木資源、機器人科技、智慧城市、數位科技基金等。其中，保安、家族企業、林木資源基金都是全台唯一一檔。

百達資產管理公司來自於瑞士日內瓦，屬於精品型的基金公司，母公司百達集團是歐洲知名的私人銀行，創立於1805年。但在台灣，基金市場競爭激烈，百達仍不是家喻戶曉的品牌，仍有努力的空間。

台灣的基金市場已趨向於大者恆大，且今年全球金融市場大幅震盪，勢必影響投資人的心態及投資決定，林秋瑾坦承經營會比過去辛苦。不過，如果與《未來簡史》中過去人類經歷的各種困境來相比，其實資產管理業者面臨的處境就是小巫見大巫了。

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