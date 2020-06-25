台船環海通過離岸風電大型浮吊船投資案 造價75億元

台船 （2208）轉投資的台船環海董事會今（25）日通過本土首艘自製的離岸風電大型浮吊船投資案，將委託台船建造，造價約75億元。預計2022年底完工，2023年投入離岸風場水下基礎安裝工程，可為母子兩公司營運增新動能。

據了解，台船環海為台船與比利時商DEME Offshore於2019 年2月合資成立的本土公司，也是台灣第一家可承攬離岸風電大型統包工程 (EPCI)業者。

而台船環海繼今年4月與台船簽署新一代離岸風電大型浮吊船「Green Jade」的造船前期工程合約後，該公司董事會昨日正式通過該造船投資案。

台船環海指出，「Green Jade」船長216.5米，搭載4,000噸等級大型吊車、DP3動態定位系統，可容納多達160名船員。並依裝載需求進行最佳配置，單次作業即能載運多件重型單樁水下基礎、套筒式水下基礎或風機組件。

藉由「Green Jade」優越的吊裝能力，在最具經濟效益條件下，將提供使用者進行新型水下基礎和新世代的大型風機運輸與安裝作業。

身兼台船總經理、台船環海董事長的曾國正表示，在地化的「台船環海」已獲開發商肯定，新船預計2022年底完工，2023年開始營運，將優先執行已與台船環海簽訂的工程合約，包含海龍風場大型統包工程，以及中鋼開發的中能風場風機及基礎等運輸和安裝。

同時，台船環海將在我國及亞太地區離岸風電海事工程界扮演最佳先鋒角色。帶動台灣離岸風電海事工程產業在地化發展，並建立市場供應鏈及永續經營能量。