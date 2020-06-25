30多家車廠都是他的OE客戶 「巧新」三年後挑戰百億營收

全球超過30家知名汽車大廠都是巧新的OE客戶，無論是通用或雙B，保時捷或麥拿倫，TOYOTA或是法拉利，巧新都成功將自家生產的輪圈供應給這些國際知名大廠，沒有地緣人脈的優勢，如今巧新的成績羨煞台灣眾多汽車零組件廠。

尤其巧新以生產精品級的輪圈為主，進一步發展到電動車用的碳纖輪圈，汽車底盤，從自行車零件到汽車鍛造輪圈，看起來是一條相當曲折的路，但在成為眾多超跑、一線車廠的OE大廠後，巧新因為前總經理石呈澤出走的家變，又經歷了幾年辛苦的應對，終於擺脫陰霾，出現另一波成長趨勢。

巧新董事長黃聰榮細數這幾年的成果，他說在家變之後，去年的接單是歷年的新高，是2017年的三倍，2018年的兩倍，可見巧新的開發與生產技術獲得客戶端的高度肯定。

由於石呈澤的色彩太過鮮明，石呈澤離開巧新之後，外界對於巧新的開發技術存有疑慮，也擔心巧新是不是能夠延續之前的光環，繼續獲得這些國際大廠的信任，拿到新訂單。不過依據巧新接單的狀況看來，巧新的疑慮已獲得解除。

對此黃聰榮說，團隊才是最重要的，公司並不是一個人的公司，巧新在團隊的努力下，建構足以滿足30幾個品牌的技術。過去幾年間成功解決不少問題，去年並大力招募人才，畢竟這個產業值得長期投入。他本人從2000年時就有這樣的理念，這20年間持股更是有增無減。

巧新這幾年接單逐步上拉，接單後陸續要出貨，原本以為去年的新高接單今年將會是大好的一年，但誰也沒想到會遭遇到新冠肺炎疫情，各家車廠紛紛停工，也讓巧新的出貨與業績遭遇衝擊。

不過本月巧新的業績已經恢復到七成，預期下半年的出貨將大幅回昇，全年可望回到較去年全年衰退約一成的局面。

對於未來，巧新經歷過兩次的考驗，每一次的危機過後，巧新總是會大躍進。因此相對於去年約60億元的營收，巧新設定了三年後公司營收要挑戰百億元的目標。