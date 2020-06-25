陪你度過沒有落山風的端午節 車城海口風市集登場

屏東縣政府將於明（26）日至27日的端午連假期間，在屏東車城海口港社區公園，舉辦為期兩日的海口風市集活動。市集出攤有好食、物產、手作、親子、地方等五大主題，邀請在地物產及特色風格店家，共同呈現半島生活的美好與文化。

兩天的活動除市集以外，還有「斜槓青年創作體」團隊以在地駐村工作坊方式，收集海口社區居民回憶，創作出的戲劇《做伙來去踅海口》，於傍晚五點由團隊及社區居民粉墨登場，演出屬於海口村的故事！

此外，27日下午三點，特別邀請台灣樂壇FreeStyle教父朱頭皮，以現場直播方式，為市集攤商演出《朱頭皮貨出人來叫賣秀》，將落山風地區美好特色原味傳遞到網路雲端與無法到場的民眾分享。

屏東縣政府傳播暨國際事務處指出，兩天活動內容是經過了近半年的醞釀，透過社區工作坊以及藝術家、戲劇團隊駐村創作方式，以市集、劇場表演、樂團演出以及藝術作品展出的成果展，相關的培訓及創作目的就是為了活絡地方的氛圍以及強化社區的能量，為年底的「2020屏東落山風藝術季」活動做準備，累計更多的資源，歡迎大家在連假期間，找時間來海口走走逛逛。