首家工程顧問業 台灣世曦獲BIM國際標準ISO 19650驗證

國內工程顧問領導企業台灣世曦工程顧問公司日前通過BIM(Building Information Modeling)國際標準ISO 19650查證，成為台灣首家取得驗證之工程顧問業，6月24日舉行授證儀式，由查證機構英國標準協會（BSI）東北亞區總經理蒲樹盛親自頒發證書。

台灣世曦早在2006年就開始將BIM技術用於高雄鐵路地下化工程「美術館車站」的規劃設計，2010年更在業界率先成立BIM整合中心，協助公司各專業部門導入BIM技術及提供統籌支援。

台灣世曦導入BIM技術至今已十餘年，在工程規劃、設計、施工監造、專案管理到維運階段大量的應用BIM技術，從公共工程到民間業主都有豐富的實績案例，現在BIM已成為標準的生產工具。由於台灣世曦在BIM技術的不斷精進，歷年來獲獎無數，例如，中國土木水利工程學會自2010年起辦理的BIM技術優良獎，台灣世曦是獲獎最多的單位。

台灣世曦董事長施義芳致詞時表示，感謝BSI公司在查證過程給予的指導，也特別感謝參與查證作業同仁的努力與辛勞。台灣世曦在BIM剛開始發展的時候就察覺到它的重要性，公司持續投入大量的資源採購軟體及辦理人員訓練，再投入各個計畫實際應用，累積豐富的經驗。到現在無論規劃、設計、施工監造或營運管理，越來越依賴BIM，BIM可以說是翻轉營建產業的重要資訊技術。

施義芳表示，台灣世曦不僅在國內計畫大量應用BIM，在海外承攬的多項捷運計畫BIM也是不可或缺的關鍵技術，在打國際盃的挑戰中，也發現台灣的BIM技術已是世界的前段班， 取得ISO 19650證書更可與國際接軌，成為國際工程承包業務的合格供應鏈。也希望營建產業的相關單位，包括業主、顧問公司、施工廠商都能遵循這一新的國際標準，發揮BIM的價值，共同提升營建產業的水準。