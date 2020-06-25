首家工程顧問業 台灣世曦獲BIM國際標準ISO 19650驗證
國內工程顧問領導企業台灣世曦工程顧問公司日前通過BIM(Building Information Modeling)國際標準ISO 19650查證，成為台灣首家取得驗證之工程顧問業，6月24日舉行授證儀式，由查證機構英國標準協會（BSI）東北亞區總經理蒲樹盛親自頒發證書。
台灣世曦早在2006年就開始將BIM技術用於高雄鐵路地下化工程「美術館車站」的規劃設計，2010年更在業界率先成立BIM整合中心，協助公司各專業部門導入BIM技術及提供統籌支援。
台灣世曦導入BIM技術至今已十餘年，在工程規劃、設計、施工監造、專案管理到維運階段大量的應用BIM技術，從公共工程到民間業主都有豐富的實績案例，現在BIM已成為標準的生產工具。由於台灣世曦在BIM技術的不斷精進，歷年來獲獎無數，例如，中國土木水利工程學會自2010年起辦理的BIM技術優良獎，台灣世曦是獲獎最多的單位。
台灣世曦董事長施義芳致詞時表示，感謝BSI公司在查證過程給予的指導，也特別感謝參與查證作業同仁的努力與辛勞。台灣世曦在BIM剛開始發展的時候就察覺到它的重要性，公司持續投入大量的資源採購軟體及辦理人員訓練，再投入各個計畫實際應用，累積豐富的經驗。到現在無論規劃、設計、施工監造或營運管理，越來越依賴BIM，BIM可以說是翻轉營建產業的重要資訊技術。
施義芳表示，台灣世曦不僅在國內計畫大量應用BIM，在海外承攬的多項捷運計畫BIM也是不可或缺的關鍵技術，在打國際盃的挑戰中，也發現台灣的BIM技術已是世界的前段班， 取得ISO 19650證書更可與國際接軌，成為國際工程承包業務的合格供應鏈。也希望營建產業的相關單位，包括業主、顧問公司、施工廠商都能遵循這一新的國際標準，發揮BIM的價值，共同提升營建產業的水準。
查證機構BSI蒲樹盛總經理表示：「台灣世曦不但相當早投入資源導入BIM技術，深度耕耘並自行開發專案管理平台，今年通過ISO 19650國際標準查證，範圍更包含最具挑戰性的設計單位。BSI在台灣推廣ISO 19650也期待國際標準能協助營建產業提升，台灣世曦以國際上前段班的BIM技術水準導入ISO 19650 BIM管理系統，是挑戰世界盃的最佳示範。」
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言