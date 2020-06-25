端午節疏運 高鐵今加開1班南港至左營

高鐵今天上午表示，為加強服務端午節疏運期間南下返鄉旅運需求，將於今(25)日中午，自南港站加開1班次南下各站停靠全車對號座列車，歡迎旅客透過各購票通路立即訂位購票。

今天新增的班次為，南下8813車次 12:15自南港站發車，14:50抵達左營站。高鐵公司表示，連假期間除部分尖峰熱銷時段外，各時段均仍有充足座位，敬請旅客透過高鐵企業網站「銷售資訊」，預先查詢仍有空位車次。

高鐵公司特別提醒，旅客搭車時請自備口罩並全程配戴，進站時亦需測量體溫；自6月24日(三)至6月28日(日)所有車次實施全車對號座，並暫停定期票、回數票、悠遊卡/一卡通聯名卡之使用；提醒旅客依照票面所載之車次及車廂座位搭乘，以免無法乘車。