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東洋控告林榮錦背信案 持續纏訟

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
晟德集團董事長林榮錦。記者曾原信／攝影
晟德集團董事長林榮錦。記者曾原信／攝影

國內生技業有名的訴訟案，林榮錦背信案，高檢署檢察官對二審高等法院提起上訴，東洋（4105）表示將上訴到底，對於二審法院認定不足之處，東洋未來會全力配合檢察官一一釐清疑點。

東洋是國內生技研發的重要龍頭指標大廠，未來會整合研發、銷售及製造能力來推動東洋營收更上層樓，強化代理藥品及銷售強項，進攻新興市場藥品商機。因晟德集團董事長林榮錦遭前東家東洋控告背信案纏訟多年，二審在高院宣判林榮錦獲判無罪，東洋已經決定將上訴到底。

東洋創立於西元1960年，經過60年的努力，台灣東洋從一家以製造和銷售為導向的品牌學名藥廠，會力打造成為在藥物開發和經營國際市場的生物技術製藥公司，除了在台灣及亞洲市場的核心通路中深耕之外，將持續通過開發高障礙特殊劑型藥物及選擇合適的合作夥伴進入國際目標市場。

針對近日高檢署檢察官對二審高等法院提起上訴，東洋對三審判決有信心，期待司法完整調查、相信公平正義到來；未來將會配合檢察官提供具體相關事證，報請檢察官轉呈最高法院，期待最高法院能夠充分審酌。

東洋也再度說明，Denis本屬東洋公司員工，且是東洋在歐洲的業務首席代表，而林榮錦卻授意Denis設立Inopha AG公司，該公司沒有員工，沒有辦公室，沒有實際成績。所謂Inopha AG公司曾經在歐盟成功聲請Docetaxel的藥證，也與事實不符，公司也將一併提供資料報請檢察官，轉呈最高法院審酌。

東洋認為，林榮錦在2008年、2009年，未經董事會同意下，把東洋十三項產品違法授權Inopha AG公司，而最後Inopha AG公司卻被併入林榮錦所掌握的私人公司，這個部分也希望最高法院能加以審酌。

台灣東洋 生技

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