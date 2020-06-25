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產品陸續有結果 順藥研發開始發酵

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
順藥主要產品研發進度。黃淑惠製
順藥主要產品研發進度。黃淑惠製

順天醫藥生技（以下簡稱順藥，代號6535），是一家專精於創新藥物開發的研發公司。今年開始產品陸續開花結果，LT1001取得俄羅斯專利外，未來還有LT5001外用藥膏授權商機可期。

包括LT1001(台灣商品名：納疼解)長效止痛針劑，取得俄羅斯專利，俄羅斯專利局(Rospatent)已核准順藥長效止痛藥LT1001劑型專利，專利保護期限至2036年5月27日止。LT3001創新小分子藥物、LT2003雙效融合蛋白藥物，其中，LT5001外用藥膏可治療尿毒性搔癢，授權對象洽談中。

順藥透過reSearch and Development (rSD)研發模式，持續性地尋找有潛力的候選藥，透過功能齊全的研發團隊將早期候選藥進行一連串加值在適當時機，將產品對外授權以建立永續成長的產品線組合。

晟德集團旗下重要新藥研發公司順藥，研聚焦於中樞神經與炎症與癌症之大小分子新藥，目前旗下產品包括獲台灣TFDA核准上市的長效止痛針劑納疼解®，以及在臨床二期治療急性缺血腦中風新成份藥LT3001，還有臨床前小分子新藥LT5001與融合蛋白LT2003等。

根據中國醫藥健康保健品進出口商會2008年12月出版的〈俄羅斯藥品市場研究報告〉 ，預估俄羅斯醫藥市場，以抗生素與止痛藥與心血管藥物為大宗，未來5年將以每年至少15%的速度成長，頗具市場潛力。

順藥LT1001在2019年即取得美國核發的專利，其他主要市場如歐盟、中國大陸、日本等十數個國家的專利申請，亦正在審核中。

順藥也指出，止痛與疼痛管理，是醫療的重要課題，尤其是對術後病患而言，更攸關病患的術後照護、生活品質，以及康復速度。LT1001為具有高安全性評價的納布啡（Nalbuphine）之前驅藥藥物（prodrug），透過順藥的專利緩釋劑型，在臨床上最長可達7天的止痛效果，降低醫護負擔，減少病患住院天數。與既有藥物相比，亦具有不易成癮、安全性高，且可與其他麻醉或止痛藥物併用的優勢。

俄羅斯 順藥

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