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財經觀點／疫後開放商務交流 活絡對外經貿

聯合報 / 聲寶集團董事長陳盛沺
聲寶集團董事長陳盛沺。圖／陳盛沺提供
聲寶集團董事長陳盛沺。圖／陳盛沺提供

三倍券效果限台灣市場，開放國際商務往來，才能活絡台灣的對外經貿，尤其台灣對大陸的依存度最高，兩岸應有和諧機制。目前的疫情管制，對台商大陸工廠的管理會有問題。

家電產品屬內需產業，有基本的需求。疫情期間帶動宅經濟、宅娛樂的家電產品商機，上市櫃家電業者前五個月營收多較去年同期成長。有殺菌型功能的空氣清淨機、冷氣、烘碗機，以及冰箱、直式／橫式冷凍櫃等都熱賣，冷凍櫃幾乎是進口多少台就賣多少台，處於缺貨的狀態；聲寶旗下東源物流的冷凍食品配送生意也相當好。

台灣處於後疫情時代，政府要發三倍券，再批評也無益，正向來看，一定會增加消費誘因，甚至期待「報復性消費」出現。選舉結束政局步向穩定，大家拚經濟，景氣應該會比上半年來得好。

夏季來臨，冷氣、冰箱、電扇等夏季商品是民眾不可或缺的家電商品，善用三倍券，一家人合併使用，有助購買大型家電。家電業者將會相繼推出促銷方案，或送贈品、餐飲折扣券等回饋來吸引買氣，對活絡台灣島內的經濟活動將有助益可期。

三倍券畢竟是政府拿納稅人繳稅的錢發給消費者使用，政府支出增加但無助國際經貿。在後疫情階段，要完全根除新冠肺炎案例發生是不可能的，零星的案例不可避免，政府應加快腳步、超前部署如何促進國際商務往來，去賺外國的錢進來，才能有助台灣經濟長遠的發展。

目前台灣跟大陸、日本、美國及歐洲等地，都有落地檢疫的問題，抑制商務往來，建議政府應盡快跟往來諸國建立互惠機制，在台灣自費檢疫，達到其他國家認可的標準，人才能出去；國際人士來台，也是比照上述的互惠機制。

台灣跟歐洲中斷商務已有相當一段時間，如何恢復端賴政府的作為，畢竟封鎖外國人士來台是最基本的防疫措施而已，如何在後疫情時代開放商務交流，政府有機制的作為是企業界殷盼的大事。

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