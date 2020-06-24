迎端午 和泰產險志工送愛關懷偏鄉長輩

又到了與家人團聚的端午佳節，許多人關心著安排連假去哪裡玩、粽子美食等資訊，但在大家看不到的地方，有著一群獨居長輩沒有家人陪伴，也沒有佳節美食可以享用，更無心規劃旅遊。

和泰產險在今年端午節日前，特別發動員工擔任基金會的服務志工，到偏鄉去關懷獨居長輩，帶著應景的粽子及適合長輩飲食的及物資，前往拜訪素昧平生的偏鄉長輩，並在社工的輔助之下做一些簡易的健康關懷，讓這些阿公阿嬤也能感受端午節的氣氛。

服務過程中，有許多長輩因為身體機能退化；或因居住點交通不便、膝下無子女、經濟困頓等種種因素，讓長輩們日復一日獨坐家中，有些甚而漸漸對人生感到無望，透過基金會安排企業志工前往關心，讓他們也能與外界接觸，不致失去人群感。和泰產險亦希望能透過這次的行動，能讓同仁們以親身體驗的方式，看見社會的另一面，為社會需要的角落貢獻心力。

和泰產險自成立以來，一直以取之社會、用之社會為理念，在地深耕去服務全台每一角落，同時也傳達保險對於人生的重要性，適時的為自身的意外傷害、疾病醫療、住宅安全等作保障規劃，也是愛自己、守護家人的一個方式；人的脆弱與渺小，好險都有和泰產險在每一位保戶身邊守候，也願每一個人都能在自身有餘力之時，一起幫助社會弱勢過得更好。