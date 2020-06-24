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《若是一個人》會寂寞嗎？台語劇詮釋「單身」的多重樣貌

榮科新董事長林誠偉接任 李長榮改派新代表人

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

銅箔廠商榮科（4989）今（24）日股東常會全面改選董事，由董事會推選李長榮化學工業(股)公司新任代表林誠偉擔任董事長，前任董事長王守仁卸任並同時卸任執行長。

榮科也提到，王守仁完成階段性任務故免兼執行長職務。

榮科今年董事改選變化較大仍在李長榮三席代表人中二席改派，分別是新加坡KOVER'D PTE LTD總經理林誠偉並擔任榮科董事長，另外新任李長榮化學工業(股)公司財務部經營企畫部處長潘俐霖擔任代表。至於獨立董事則維持不變。

李長榮化學工業 新加坡

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