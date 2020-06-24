不只掌管美麗事業 高秀玲親自「操刀」先生頂上之美

統一集團美麗事業董事長高秀玲不只掌管統一的美麗事業，疫情期間，她也親自「操刀」先生、統一董事長羅智先的「頂上之美」，幫先生剪頭髮。

高秀玲今（24）日在統一股東會後與記者話家常。她說，以往羅智先都到統一夢時代理髮，但現在擔心疫情，頭髮都交給她來剪，還向記者秀出先前幫羅智先剪髮後的照片，「不過之後還是希望他到夢時代幫我做業績。」高秀玲俏皮的說，也成為股東會後小插曲。

此外，統一集團首家以「微型百貨」為概念，整合旗下三大品牌7-ELEVEN、康是美、BEING fit的複合概念店「Simple-Fit」，將於6月27日於台中開幕。羅智先說，最近開的複合式店鋪，與過去超商有所不同，過去超商日平均銷售約8至10萬元，新型態複合式店鋪日均銷售可達20至30萬元，可說增加一倍之多。

他提到，過去康是美的日均銷售頂多10多萬元，最近在彰化的曉陽門市打破這個定律，曾有單日業績達200萬元，消費力驚人。

高秀玲補充，這家店140坪，客單價達1,800元，「幾乎是與百貨客單一樣了」，她認為，除了依循消費者需求之外，也調查當地消費者年齡、客群結構與生活習性，才能衝高業績。