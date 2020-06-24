全台首家Simple-Fit概念店 台中登場

統一集團首家以微型百貨為概念整合三大品牌7-ELEVEN、康是美、BEING fit 建構全新生活體驗的「Simple-Fit」複合概念店，將於6月27日(周六)在台中開幕。

「Simple-Fit」複合概念店，利用S元素貫穿建築外觀，並以大面積白底呼應Simple Fit輕盈健康形象，建立時尚律動感；同時結合地方特性，商品可一次購足，營造出地區型微百貨特色。

其中，7-ELEVEN店內設有Simple-Fit商品專區，商品外包裝貼有易辨識的Simple-Fit標章，同時，另有博客來專區、CITY PRIMA及烘焙專區。

康是美Simple- Fit主題專區，主打順暢系、高纖維、代謝系3大功能，現場有專業藥師可諮詢，提供不同需求的消費者進行體內環保、運動前後補給健康食品的建議。此外，除了引進眾多知名彩妝品牌、內衣專櫃，讓消費者一站購足，更依商圈特性在一進門設置香水體驗區。