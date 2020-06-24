這棟信義計畫區A辦「老當益壯」 每坪月租站穩3,300元

不畏疫情影響，信義計劃區A辦延續供不應求市況，區域內屋齡超過30年最資深的國貿大樓，今年4月連續兩筆的租金紀錄，每坪租金分別落在3360元與3400元，逐漸站穩每坪3300元以上。另外，今年3月台北101也有每坪4,148元的租賃紀錄，遠雄金融大樓也在今年1月，有租客以每坪3833元進駐，顯見租賃市場抗跌走揚的市況。

根據實價登錄揭露，位於信義計畫區國貿大樓的租金，過往在2014~2015年期間，平均的實價租金約2927元，不過從2017年開始已經連續7筆的實價租金行情都在每坪3,000元以上，今年4月在迎來兩筆出租紀錄，分別是每坪月租金達3360元與3400元，明顯發現辦公室的租金漲幅。

國貿大樓是信義計畫區中早期開發的代表作，大樓內的組成相當具有特色，包括外貿協會、知名的會計師事務所，銀行等，最特別的事有多家的駐台代表處，都設立在國貿大樓內，也有人比喻該辦公大樓為小型使館區。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，信義計劃區的辦公室已經從租客市場變成房東市場，不僅是頂級A辦租金站上每坪4,000元，連帶區域內的辦公大樓租金也隨之走揚，甚至是信義計畫區以外的商圈，如北市捷運站周邊的新大樓，租金表現也明顯高於區域行情。

曾敬德指出，雖然該辦公大樓屋齡已經屆滿30年，甚至已經符合危老條例的屋齡規定，但該大樓每年提撥相當的預算，在更新與維護大樓的設備，目前大樓整體仍維持不錯的質感，同時對外訴求國貿大樓的公設比遠低於新的辦公大樓，對於租客而言實坪租金的CP值相當高。

另外，國貿大樓在去年也對外公告調漲租金，並且將一部分的宴會場所空間，也改裝成為辦公室出租，看好辦公室的需求與穩定的租金收入。