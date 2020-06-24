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日勝生拓展全齡宅 Q3推總銷35億元三芝休閒樂齡宅

經濟日報 / 記者陳美玲／即時報導

日勝生（2547）表示，今年集團營建事業主軸，主要在拓展全齡社會經營，目前規劃今年第3季預計推出總銷35億元的「三芝休閒樂齡宅」，全案將同步在第3季動工。該案鄰近淡金公路，基地面積約5,864坪，日勝生規劃租售並行的樂齡宅，並導入多元健康管理團隊營運。

日勝生指出，集團旗下中和「樂陶居」導入健康管理模式，不僅擁有專業護理師且可協助就醫、用藥指導及營養諮詢，搭配遠端U-Care智能E化系統，以醫療數位化管理，提供住戶及家屬健康數據與照護服務，營運以來獲得不錯口碑，強化集團跨入全齡宅產業的信心，加上台灣進入老年化社會，為了因應未來獨居及高齡社會趨勢，因此接下來將會擴大全齡宅的領域。

日勝生表示，今年集團另一營運事業重點之一，還包含加速公共事業服務，其中子公司萬達通所經營的台北轉運站，獲經濟部工業局、交通部支持，並已結合統聯、國光、葛瑪蘭、和欣、阿羅哈、台聯、太魯閣客運、捷順交通等各主要業者，提供聯合客運資訊訂票平台。目前該訂票平台－智慧行動票證系統「台北轉運站APP」會員超過10萬人。

日勝生今董事會通過訂定除息交易日在7月13日，每股將配發0.608元現金股利。

日勝生 健康管理 客運

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