衝零售最後一哩路 羅智先：北中南砸百億規劃物流園區

統一（1216）今（24）日召開股東會，董事長羅智先表示，日前投入18億元在台南買地，布局倉儲物流，羅智先表示，因現階段集團物流「東一塊、西一塊」，希望能做整合，未來在北中南規劃物流園區，投資規模上看百億元，加上各關係企業物流，將是全台最大物流系統。

今年股東會羅智先首次與雙總經理黃釗凱與李清田聯袂出席，雙總經理運行至今一年，原本目的，是要讓統一衝亞洲16個經濟體、22.4億人口的大市場。但今年有疫情影響，他表示，運作還算順暢，但因不能出國，亞洲流通大平台「現在暫停營業」，因為很多都是書面作業，沒辦法當面互通。

統一日前砸下18.7億元在台南新市購地，羅智先今表示，電商發達，但如果集團內物流區域「東一塊、西一塊」，管理和人員招募都不方便，所以需進行整合，也因想投入智慧物流，得投資龐大金額，牽涉到土地問題，故需要自己購地，來進行整合。

未來北中南都會規劃物流園區，估算將投資百億金額，台南是其中一個據點，現在正申請執照，預計兩年半至三年後啟用；之後會以集團物流為出發點，必要時再開放外部公司使用。

統一集團目前有五大物流，包括捷盛運輸、捷盟行銷、統昶行銷、大智通、統一速達，加上統一本身物流園區，再加入關係企業各自物流，統一將形成全台最大的物流系統。

此外，統一去年併購韓國熊津食品，羅智先也談到當初併購的想法。併購熊津是看好韓國製造能力，可在韓建立建立灘頭堡；不過，他告訴熊津公司CEO，少花精神在業務，「應多注意哪些公司可以收購」，尤其是生活產業標的，是否開花結果仍要看疫情發展。