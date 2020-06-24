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公共服務＋樂齡住宅 日勝生雙主軸發展

經濟日報 / 記者戴慧瑀／即時報導

日勝生（2547）今（24）日表示，2020年集團營運有兩大主軸，一是公共服務事業，台北轉運站的智慧行動票證系統6月剛上線，今年將致力推廣；二是休閒樂齡宅事業，三芝案預計第3季動工、進行預售。

日勝生子公司萬達通經營交九台北轉運站，近日推出「臺北轉運站APP」，結合統聯、國光、葛瑪蘭、和欣、阿羅哈、台聯、太魯閣客運、捷順交通各主要業者，提供聯合客運資訊訂票平台，旅運網絡遍及全台。

日勝生表示，台北轉運每年載客量超過1200萬人次，人流量也相當龐大，智慧行動票證系統上線至今，APP會員超過10萬人，在周末及端午連假即時發揮旅客分流效益，支持台北車站五鐵共構樞紐的智慧交通系統。

營建事業方面，「三芝休閒樂齡宅」第3季將開工、預售，預計2022年完工，規劃租售並行。

日勝生近兩年完工建案較少，去年稅後純益為4.07億元，年減87.8%；每股稅後純益（EPS）為0.45元。今年來看，除循環經濟事業持續貢獻穩定收入外，日勝生也將持續力拼台北捷運大橋頭站聯開案「超站.S」，以及板橋浮洲合宜住宅「日勝幸福站」完銷，持續認列成屋銷售收入。

展望明年，日勝生總銷17億多元的桃園青埔「新京站」將可完工入帳，總銷金額約17億多元。

日勝生 客運

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