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新東陽關西服務區攜講客廣播電台 呈現客家聽覺新體驗

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
新東陽副總經理梁誌賢(左)及客家公共傳播基金會董事長陳邦畛(右)進行簽約儀式，未來將在關西服務區進行廣播節目播放。　圖／新東陽提供
新東陽副總經理梁誌賢(左)及客家公共傳播基金會董事長陳邦畛(右)進行簽約儀式，未來將在關西服務區進行廣播節目播放。　圖／新東陽提供

新東陽國道關西服務區一直以客家文化為規劃主軸提供道地的商品、餐飲與服務，為讓用路人能有更深度的客家風情體驗，這次特與「講客廣播電台」合作進行節目播放，讓用路人到了關西服務區除了可以品嚐各種客家特色名產、美食，還可伴著廣播，在客語的圍繞下悠閒的度過休憩時光。

新東陽所經營的國道服務區一直秉持著高公局「一區站一特色」的方針規劃，其中關西服務區因位於客家庄，自2000年起即以客家文化為主軸並成功經營，去年10月更大規模斥資改裝開幕，以綠建築概念融入客家元素裝飾的商場與休憩空間，並提供多元的客家美食、伴手禮，甫一登場就深受好評。

為了在視覺及味覺外有更多的客家文化展現，新東陽還規劃與第一個全國頻道之客家廣播電台─客家公共傳播基金會的講客廣播電台合作節目播放，讓用路人在聽覺上也能被客語所環繞，享受更全面的客家感官體驗，並期望透過此次合作能更加發揚客家語言文化。

未來，講客廣播電台的「雁仔飛過台三線」、「客家有意思」、「城市ʎ最靚」等三個節目將會在每星期一至星期五下午3時到晚上6時於關西服務區進行播放，用路人可第一時間收聽到客家文化及公共事務分享，想要感受道地客式風情，來一趟國道關西服務區就對了。

客家文化 國道

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