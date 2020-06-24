星宇小舖攜hellolulu、PROBOX 推潮包、櫸木手持風扇

星宇航空的電商平台「星宇小舖」不斷推出新產品，今（24）日將上架PROBOX聯名櫸木手持風扇及hellolulu時尚潮包。

星宇航空表示，這次攜手香港知名品牌hellolulu，推出六款多功能經典包款，包括13吋多功能筆電包（可手提，曜石灰/橄欖綠）、10.5吋平板收納包（藍綠/大漠沙），收納側背包（附可拆式肩帶，萊姆綠/大地金），售價1,090元起。每款皆有星宇聯名獨家鏈頭設計，圓形鏈頭刻上星宇航空北極星LOGO，長型鏈頭則有STARLUX字樣，所有包款皆繡有STARLUX x hellolulu專屬布標。六款星宇嚴選大地色系，多功能收納隔層整理物品有條不紊，別緻外型及藏有星宇美學的設計細節，商務及旅行生活兩用皆宜。

星宇航空說，有鑒於近日天氣炎熱、高溫頻創，星宇小舖特別推出K董推薦的PROBOX聯名櫸木手持風扇，售價890元。新款純白極簡外型印有星宇航空北極星LOGO，搭配櫸木手把質感十足，並附固定底座可直立於桌面使用，三段風量調節適用於室內或戶外，輕巧易攜是今夏必備的時尚消暑配件，未來還將陸續推出多款特色商品，滿足星宇迷收藏周邊產品的心願。

另外，星宇航空7月份檳城航線調整為每週二班載客服務，7月1日起每週二、四飛航JX721台北-檳城/ JX722檳城-台北，因應檳城國際機場檢疫作業，航班時間調整為JX721台北-檳城08:00-12:30，JX722檳城-台北則調整為13:30-18:20，星宇航空將持續嚴格執行多項防疫措施，讓旅居兩地的旅客安心返家。