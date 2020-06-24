小雞上工推即時任務 撿到白蟻蟻后可換500元

疫情趨緩推升打工機會復甦。全台最大打工APP「小雞上工」為創造更多零工經濟機會，宣布推出「即時任務」新功能，私人也可刊登打工職缺，各種千奇百怪的個人雜務、跑腿都可外包，幫現代忙碌的上班族節省更多時間精力。目前最賺的頭路就屬「科技工具人」，每單可賺6千元，幫忙蹓狗、照顧寵物的「貓狗工具人」最熱門，最高紀錄三天內獲得342人次搶賺外快。

疫情趨緩推升打工機會復甦。全台最大打工APP「小雞上工」發現6月份整體職缺提升1.5倍，其中活動類打工彈升3倍，餐飲打工大增2倍。

為了創造更多零工經濟機會，「小雞上工」推出「即時任務」新功能，私人也可刊登打工職缺，由小雞上工的百萬會員代勞。

小雞上工營運主管游家盈表示，過去小雞上工僅開放企業刊登打工職缺，新的「即時任務」，讓私人也可將各種疑難雜症外包專人協助，最快1小時就可找到應徵者，不但能夠幫助忙碌的上班族和家庭，更能創造新的工作商機。

以目前平台上的跑腿任務來看，相當多元，包含外送隱形眼鏡、小潘鳳梨酥(名產)、好事多代買、鳥飼料、送課本等，單筆任務平均報酬185元，有機會促進零工經濟的良性發展。「小雞上工」相當看好未來每月的任務刊登目標，預估年底前可創造千萬的新零工商機

「小雞上工」的「即時任務」工作，有遛狗、倒垃圾、家庭清潔、幫慶生、組模型、陪運動、代打遊戲闖關、教學等千奇百怪的工作，最熱門的前三大類即時任務為照顧寵物、陪玩伴讀、遊戲代練，其中遛狗最高紀錄單筆職缺3天內獲得342人次應徵。最好賺排行榜前三大分別為「電腦類」，一單平均可賺6,730元；其次是文書處理類，一單可賺1,818元，第三是居家服務類，一單可賺1,046元。

舉例而言，協助清掃庭院雜草每月可賺8千多元，陪玩水可賺350元，幫倒垃圾可賺200元、陪練英文單次400元，組模型單次可賺2000元等。最有趣的「即時任務」就屬高雄三民區的「撿你遇到的螞蟻蟻后」，撿到一隻白蟻蟻后可換500元。

曾經在「小雞上工」發過遛狗職缺的鄭小姐表示，由於工作繁忙無法定期帶年邁的狗狗到河堤散步，而親友也不好意思常常拜託，因此以單次200元的費用刊登任務，短短2小時就找到一名愛狗的大學生幫忙。整體來說任務非常順利，她也非常滿意。

小雞上工是數字科技旗下新創產品，2018年3月推出，曾擠入APP熱門排行榜第一名， 突破230萬次下載，是全台最大的找打工APP，整合全台「打工」與「實習」訊息，並由專人審核職缺來源真實安全，清楚揭示時薪，每日線上有上萬有效職缺供應徵。