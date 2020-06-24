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興富發台南安平推案 打造超美接待中心

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
興富發在台南安平市中心打造的白色鸚鵡螺造型接待中心，成為近期台南打卡亮點。 圖／業者提供
興富發在台南安平市中心打造的白色鸚鵡螺造型接待中心，成為近期台南打卡亮點。 圖／業者提供

興富發近期在台南安平區推出新建案「愛琴海」，並在市中心打造白色鸚鵡螺造型接待中心，吸引不少人注目，成為台南近期熱門打卡亮點。

愛琴海接待中心位於台南市安平區永華路二段800號旁，除了外觀造型特殊，內部設計也以海洋風格為意象，包括呼應外觀的中庭螺旋噴水池、浪花燈飾、水母造型燈等，建築旁並有聳立14公尺高的巨型看板牆，不少民眾與網美拍照打卡直呼好美。

愛琴海基地位於國平南路及國平北路口，個案規畫地下5層，地上34樓，2~4房，訴求安平最高海景地標建案。

興富發表示，日前網友票選最想親密接觸對象，台灣宅男女神安心亞從8名女明星中脫穎而出，一舉拿下第一名頭銜，興富發因此特別邀請安心亞為新建案代言宣傳，以「謝謝你愛我」、「安心嫁給我」、「市中心遇見愛」等一系列向女神求婚的廣告文案，主打灣區最美的海景宅。

個案也推出訂金到交屋38萬起買2房，興富發表示，優惠方案受新婚族群與小家庭青睞，尚未正式公開已有百組客戶預約。

興富發 建案

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