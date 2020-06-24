疫情趨緩 桂盟：自行車產業快速復甦

自行車鏈條大廠桂盟（5306）董事長吳盈進表示，今年第1季，受到新冠肺炎在全球各地肆虐，公司營運成果難免受到衝擊。但隨著疫情趨緩、各國陸續解封回歸原有生活型態，在維持社交距離的最高防疫原則下，自行車順勢成為於交通、運動、休閒等各面向中最佳解決方案，自行車產業也面對消費市場快速復甦，是後疫情時期受惠的族群。

桂盟（5306）109年股東常會今（24）日順利完成，會中除通過發放每股4.5元的現金股利。吳盈進也獲得續任，吳盈進對公司將來的發展抱持著樂觀的態度。

桂盟去(108)年營運成績亮眼，營業收入52.4億元創下歷史新高，稅後淨利10億元則達歷史次高。自107年起，受全球貿易保護主義興起，桂盟以全球在地化因應大環境的變化，強化集團在中國大陸、台灣、東協與歐美各地產銷機能協作，帶動桂盟營運向上。

吳盈進指出，目前整個自行車產業，上下游各廠商都盡全力來滿足市場需求，同時在歐美補修市場，各地政府以補貼更換零件或是改善基礎設施來鼓勵民眾多使用自行車做為出行或運動工具，補修市場需求也是趨勢向上。這些有利因素，估計也將持續到明年，自行車也將會成為疫情後的新常態。

桂盟5月營收4.6億，年增14%；累積1-5月營收達19.7億元，年減幅度隨著營運轉佳而持續減少中。