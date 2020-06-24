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開放桃機轉機 指揮中心曝中國大陸唯一遭排除原因

6月29日起開放外籍人士放寬入境條件 來台觀光仍禁止

中華車計畫趁振興三倍券 搶電動機車市場

經濟日報 / 記者邱馨儀／即時報導

中華車（2204）針對振興三倍券正研擬對應促銷辦法，旗下電動機車e-moving計畫藉機搶市。中華車總經理陳昭文表示，疫情對產業的影響，從5開始回穩，6月已有成長，目前1-5月看來差不多，業內獲利維持穩定。下半年車市景氣還是很難說，要看全球是否又有第二波疫情影響，另外台灣方面也面臨汰舊換新政策是否延續變數，政策是否延續會影響購車意願，台灣車市應該還是維持41-42萬輛。

中華車今（24）日召開股東會，不到半小時即順利結束。董事長嚴陳莉蓮表示，在經營團隊的努力下，中華汽車去年表現穩健，營業淨利比前年成長。雖受到認列轉投資事業一次性資產減損影響，去年結算呈現稅後虧損，但公司現金流及財務健全，未來產品開發依照計畫推進，不會對公司營運造成影響

陳昭文並對今年的市場指出，因應國內解禁、振興方案等，中華車正在研擬各項促銷方案，包括是用振興三倍券的促銷，屆時再對外說明。

至於大陸車市目前看來也趨樂觀，包括大陸當局也持續以政策拉抬，全年應該還是會超過兩千萬輛。中華轉投資的東南汽車受疫情影響比較大，加上須消化國五庫存，壓力會比較大。福建奔馳因主要是高端商務車市場，相對穩健，銷售也在成長。

車市 中華車

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