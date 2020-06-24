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香港首批「保就業」補貼名單 華航長榮共領800萬港幣

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中華航空、長榮航空都在香港首批「保就業」 補貼名單上。本報資料照片
中華航空、長榮航空都在香港首批「保就業」 補貼名單上。本報資料照片

新冠肺炎疫情衝擊，香港失業率升至15年來高位。為減緩失業狀況，香港推出「保就業」計畫，近日首批領補貼名單曝光，中華航空、長榮航空都在名單中，兩家公司合計領約800萬港幣。對此，業者表示，疫情期間都會依照各地區相關辦法做申請，共體時艱度過難關。

香港「保就業計畫」5月25日開放申請至6月14日，6月22日公布首批領取工資補貼的雇主名單，以及6月到8月工資補貼金額和承諾受薪雇人數。根據統計，第一期保就業計畫共接獲25.6萬名雇主申請，占合資格雇主66%，首波獲補貼名單涵蓋25000多名雇主，工資補貼達48億港幣，承諾受薪雇人數超過20萬。

首波名單中發現身為海嘯第一排的航空業，其中我國國籍航空華航領取約612萬港幣工資、222名員工受惠；長榮領取194萬、74名員工受惠。

對於申請補貼，長榮航空說，受到疫情全球快速蔓延影響，客運航班大幅縮減，衝擊營收甚鉅，海外之各分公司或辦事處，均會依當地之法令規定申請相關補助，以盡最大能力照顧員工。

名單中也發現，領取最多的依序是養和醫療集團有限公司8594萬元、I.T APPARELS LIMITED的4710萬元和香港電視網絡有限公司3274萬元。

香港「保就業」計畫透過向雇主提供有時間限制的財政資源，以協助該公司保留原本會被遣散的員工，在疫情期間確保就業。為期兩個月的工資補貼將會分兩期支付，第一期6月到8月，第二期9月到11月，合格雇主申請時須確保補貼期間不會裁員，並把所有補貼用在雇員工資。

香港 長榮航空

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