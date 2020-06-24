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統一集團開微型百貨 首家Simple-Fit概念店台中登場

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
全台首家Simple-Fit概念店台中登場。圖／統一集團
全台首家Simple-Fit概念店台中登場。圖／統一集團

統一集團首家以微型百貨為概念整合三大品牌7-ELEVEN、康是美、BEING fit 建構全新生活體驗的「Simple-Fit」複合概念店，將於6月27日在台中開幕。統一集團表示，將提供消費者「一站到位」的全方位服務，期能成為台中新生活地標之一。

「Simple-Fit」複合概念店，採簡潔弧形設計風格，利用S元素貫穿建築外觀，並以大面積白底呼應Simple Fit輕盈健康形象，建立時尚律動感；同時結合地方特性，商品多元，一次購足，營造出地區型微百貨特色。

其中，7-ELEVEN門店設計延伸外觀弧形風格，以輕盈、流暢線條貫穿室內外空間，以清爽色系為主色調，天花板的天空意象要讓消費者有置身戶外的輕鬆自在感。店內設有Simple-Fit商品專區，商品外包裝貼有易辨識的Simple-Fit標章，同時，另有博客來專區、CITY PRIMA及烘焙專區，讓人踏入門市就能感受到「生活Simple Fit你我」的全新生活提案。

康是美Simple- Fit主題專區，主打順暢系、高纖維、代謝系3大功能，現場有專業藥師可諮詢，提供不同需求的消費者進行體內環保、運動前後補給健康食品的建議。此外，除了引進眾多知名彩妝品牌、內衣專櫃，讓消費者一站購足，更依商圈特性在一進門設置時尚搶眼的香水體驗區，展現法式優雅氣息。

位於二樓BEING fit精緻的運動空間，設有重訓、有氧器材，自由重量訓練區、多功能團班訓練區及淋浴間，除了專業教練規劃課程，更推出「Simple-Fit」期間限定團體課程，以多站的循環式訓練，達到啟動訓練、雕塑身型及自身體重訓練 。

新生 統一集團

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