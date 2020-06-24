快訊

「代理戰爭」新選擇：21世紀中共的私人軍事公司

逆轉！ 恐攻級酒駕釀1死2傷 高院認定「殺人」判12年半

看頂好併購案 徐旭東：有找我，但我只對Jasons有興趣

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
徐旭東。記者侯永全／攝影
徐旭東。記者侯永全／攝影

針對零售業今年重量級的併購案件「家樂福併購頂好」，遠百（2903）董事長徐旭東表示，Dairy Farm集團當初也有找過我們，但我對supermarket興趣不大，我們只對它的Jasons Market有興趣，因為可以增加我們city’super的商業範圍，但對方不願意切割，所以最後沒談成。來找遠百談併購的很多，我們也在看合適的對象。

徐旭東表示，從Dairy Farm一連串的動作看來，它不只是賣掉台灣、香港，而是在東南亞很多地方都在調整，幾乎離開了整個東南亞，可能是認為在東南亞布局已沒有它的優勢。不過，家樂福買下後，要經營200多個超市確實也是很挑戰的事情。

至於大陸市場，近年也一直有業者與遠百接觸談併購事宜。徐旭東說，主要還是要看地點和尺寸，現在中國大陸的第三代店型越開越大，遠百還是看好中國大陸市場的規模與成長性，大陸展店的計畫一直都在評估。

談到遠百信義A13開幕後的營運表現，徐旭東說，從某個部份來說，A13已經差不多開始賺了！主要是要看會計如何計算。A13下半年還會有商品調整計畫，但目前來看客單價和來客數5月開始都慢慢回來了。

徐旭東認為，這次被疫情影響較深的國家，因為消費者被關太久，不少地方都出現報復性消費，台灣雖然防疫到位，也有一些報復性的買氣出籠，不過還是要看整體經濟情況，包括中美貿易戰和股市等。但政府振興「三倍券」對消費市場激勵作用大，從正面的角度來看，台灣市場下半年應該不差。

東南亞 遠百 徐旭東

延伸閱讀

遠百股東會 徐旭東：將在台持續展店並加速數位轉型

徐旭東：亞泥今年獲利穩在高位

亞泥呼應政府 發展乾淨能源

亞泥釋善意 環團未進入股東會抗議

相關新聞

看頂好併購案 徐旭東：有找我，但我只對Jasons有興趣

針對零售業今年重量級的併購案件「家樂福併購頂好」，遠百（2903）董事長徐旭東表示，Dairy Farm集團當初也有找過...

長榮海董事改選 張國華穩住經營權

長榮海運今（24）日召開股東，進行董監事改選，選任的董事名單如原來提出一樣，未包含老二張國明、老三張國政；老大張國華再度...

中國投資沒賺錢、台灣表現走下坡 誠品吳旻潔下一步 外界張大眼睛看

近年，誠品生活在中國投資頻頻失利，在台灣的表現也走下坡。在今年關閉多家門市後，誠品生活能否盡快成功整合線上線下、打造全通路，將是重振業績的關鍵。

統一集團開微型百貨 首家Simple-Fit概念店台中登場

統一集團首家以微型百貨為概念整合三大品牌7-ELEVEN、康是美、BEING fit 建構全新生活體驗的「Simple-...

徐旭東：亞泥今年獲利穩在高位

亞泥昨（23）日舉行股東會，董事長徐旭東稱讚亞泥是「Wonderful company」（優秀的公司），雖然全球市場面對...

亞泥呼應政府 發展乾淨能源

亞泥呼應政府的能源轉型政策，全力投入乾淨能源事業發展。亞泥指出，旗下持股六成的轉投資嘉惠電廠，耗資超過百億元啟動二期工程...

華建兩大鑲金都更案…吸睛

大華建設雖然去年虧損且每股淨值僅11.41元，今明兩年更因入帳空窗期，恐出現連三年虧損，不過盤點華建手中存貨可發現，手握...

萬安吳珅篁 樂見新血加入華建

市場派暨萬安生命前董座吳珅篁昨（23）日表示，所支持的寶佳團隊拿下多數四席席次險勝公司派，且改選董事過程圓滿和諧，是所有...

家樂福進逼 全聯：不怕競爭

全聯董座林敏雄昨（23）日談到家樂福併頂好，首次證實全聯當初也有意願買，只因種種原因未談成，他說，家樂福是可敬的對手，不...

全聯董座長子接常董 跨部門學習

全聯董事長林敏雄的長子林弘斌，今年接常務董事一職，2月則有高層人事變動，讓外界聯想，林敏雄有意安排接班團隊來輔佐林弘斌。

華信增班 搶離島旅遊商機

國人出不了國門，讓離島旅遊成為搶手貨，許多人選擇來趟「另類出國旅遊」，讓華航子公司華信航空有機會靠自己能力活下來，減輕母...

華航減薪減班 7月畫句點

疫情對航空業市場衝擊眾說紛紜，華航昨日（23）日股東會，董事長謝世謙率先宣布，華航受惠航空貨運很好，加上政策紓困方案，5...

熱門新聞

新台幣升破兩年新高，憑什麼成為亞洲最強貨幣？

華建變天！寶佳少東聯手萬安生命前董座拿下經營權

國旅大爆發！ 林佳龍：安心旅遊補助再加碼20億元

台灣驕傲！蘋果Mac改用自家晶片 台積電獨家代工

新北環狀線板橋站啟動招商 預計可於2021年開工

兩基金經理人用他人帳戶跟單　統一投信總座停職3個月

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。