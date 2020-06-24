看頂好併購案 徐旭東：有找我，但我只對Jasons有興趣

針對零售業今年重量級的併購案件「家樂福併購頂好」，遠百（2903）董事長徐旭東表示，Dairy Farm集團當初也有找過我們，但我對supermarket興趣不大，我們只對它的Jasons Market有興趣，因為可以增加我們city’super的商業範圍，但對方不願意切割，所以最後沒談成。來找遠百談併購的很多，我們也在看合適的對象。

徐旭東表示，從Dairy Farm一連串的動作看來，它不只是賣掉台灣、香港，而是在東南亞很多地方都在調整，幾乎離開了整個東南亞，可能是認為在東南亞布局已沒有它的優勢。不過，家樂福買下後，要經營200多個超市確實也是很挑戰的事情。

至於大陸市場，近年也一直有業者與遠百接觸談併購事宜。徐旭東說，主要還是要看地點和尺寸，現在中國大陸的第三代店型越開越大，遠百還是看好中國大陸市場的規模與成長性，大陸展店的計畫一直都在評估。

談到遠百信義A13開幕後的營運表現，徐旭東說，從某個部份來說，A13已經差不多開始賺了！主要是要看會計如何計算。A13下半年還會有商品調整計畫，但目前來看客單價和來客數5月開始都慢慢回來了。

徐旭東認為，這次被疫情影響較深的國家，因為消費者被關太久，不少地方都出現報復性消費，台灣雖然防疫到位，也有一些報復性的買氣出籠，不過還是要看整體經濟情況，包括中美貿易戰和股市等。但政府振興「三倍券」對消費市場激勵作用大，從正面的角度來看，台灣市場下半年應該不差。