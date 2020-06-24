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北市攜手百貨業者 振興視障者按摩商機

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
勞動局局長陳信瑜表示，全台有一半以上的視障按摩師都在台北市，疫情重挫他們的生計，在逐漸恢復正常生活後，更要優先照顧視障按摩師。圖／北市勞動局提供
勞動局局長陳信瑜表示，全台有一半以上的視障按摩師都在台北市，疫情重挫他們的生計，在逐漸恢復正常生活後，更要優先照顧視障按摩師。圖／北市勞動局提供

落實防疫新生活，台北市勞動力重建運用處特於6月21日結合大葉高島屋百貨公司，推出視障按摩抒壓服務，不僅為百貨公司消費者加值服務，也創造出視障按摩師的新商機，吸引許多消費者到現場享受按摩師的專業服務，也建立了振興消費、創造就業的新協力雙贏模式。

為增進視障按摩師就業機會，重建處每年都結合台北市政府各局處及社區鄰里活動，辦理視障按摩活動，提供市民免費按摩，然而今年度受到嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，上半年的推廣場次幾乎都取消，按摩業者也都斷了生計，消費者也不敢到按摩小站消費，整個視障按摩市場受到嚴重影響。

現在疫情稍緩，民眾只要遵守防疫新生活的原則，做好自我防護，就能進行各種活動，百貨公司人潮也逐步回流，因此特別選定大葉高島屋百貨公司為商場推廣的首發站，為到百貨公司消費的民眾按摩，不僅為百貨公司吸引客人、再賺回商機，同時也讓視障按摩師有收入，增加視障按摩業者工作機會，消費者對按摩師的技術讚不絕口，而按摩師又能有客源，也非常高興。

除了百貨公司外，重建處積極開發按摩師的工作，從5月開始，已與大安高工、台大社工系等學校合作，為校園教職人員按摩，這次走入一般商場，更提高了視障按摩師的能見度。

勞動局局長陳信瑜表示，全台有一半以上的視障按摩師都在台北市，疫情重挫他們的生計，在逐漸恢復正常生活後，更要優先照顧視障按摩師，在百貨公司辦理推廣活動，可創造多重受益的效果，消費者、民眾可以抒壓保健、百貨業者客人回流、更使視障按摩師有生意，她也呼籲各賣場或百貨公司，主動的提供機會，一起響應三贏的合作方案，企業雇主也可以邀請按摩師為員工服務，共同衝刺好業績。

台北市有非常多的按摩院及按摩小站，所有按摩據點都有充足的防疫作業，每人使用拋棄式床巾、按摩師全程配戴口罩、每次使用前後消毒按摩床(椅)，讓客人安心享受按摩服務，也歡迎市民朋友恢復新生活能多給視障按摩業者機會，支持他們的就業。

按摩 視障 大葉高島屋

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