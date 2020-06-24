聽新聞
test
0:00 / 0:00
長榮海董事改選 張國華穩住經營權
長榮海運今（24）日召開股東，進行董監事改選，選任的董事名單如原來提出一樣，未包含老二張國明、老三張國政；老大張國華再度穩住長榮海運的經營權。
長榮海運新任當選董事名單如下，繪(股)公司代表人張正鏞、張國華、巴拿馬商長榮國際有限公司代表人柯麗卿、巴拿馬商長榮國際有限公司代表人謝惠全、 繪(股)公司代表人戴錦銓、長榮鋼鐵(股)公司代表人吳光輝；另外三席獨立董事分別為游芳來、獨立董事黎昌州、獨立董事張家琦。
長榮集團三兄弟分裂，經營權之爭的傳聞甚囂塵上，市場各種各種說法都有，戰火也轉進搶攻長榮國際股權。然而，由長榮海運的董事名單可看出，長榮海運未來由老大張國華及專業經營團隊掌舵，董事完成改選，不管兩大基金會未來改選情況如何，短期內將不會影響到公司的營運策略，經營權戰火，暫時燒不到公司。
把Money省下來！2020聰明報稅全攻略
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言