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長榮海董事改選 張國華穩住經營權

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
長榮海運。聯合報系資料照
長榮海運。聯合報系資料照

長榮海運今（24）日召開股東，進行董監事改選，選任的董事名單如原來提出一樣，未包含老二張國明、老三張國政；老大張國華再度穩住長榮海運的經營權

長榮海運新任當選董事名單如下，繪(股)公司代表人張正鏞、張國華、巴拿馬商長榮國際有限公司代表人柯麗卿、巴拿馬商長榮國際有限公司代表人謝惠全、 繪(股)公司代表人戴錦銓、長榮鋼鐵(股)公司代表人吳光輝；另外三席獨立董事分別為游芳來、獨立董事黎昌州、獨立董事張家琦。

長榮集團三兄弟分裂，經營權之爭的傳聞甚囂塵上，市場各種各種說法都有，戰火也轉進搶攻長榮國際股權。然而，由長榮海運的董事名單可看出，長榮海運未來由老大張國華及專業經營團隊掌舵，董事完成改選，不管兩大基金會未來改選情況如何，短期內將不會影響到公司的營運策略，經營權戰火，暫時燒不到公司。

長榮海運 經營權 巴拿馬

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