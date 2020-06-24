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國旅夯！立榮航空推來去台東優惠專案

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
國旅夯，立榮航空配合地方特色節慶推廣，除了特別推出各式限量優惠方案，另外以增飛加班機與放大機型之方式，方便民眾前往觀光旅遊。圖／立榮航空提供
國旅夯，立榮航空配合地方特色節慶推廣，除了特別推出各式限量優惠方案，另外以增飛加班機與放大機型之方式，方便民眾前往觀光旅遊。圖／立榮航空提供

台灣國際熱氣球嘉年華今年將邁入第一個十年里程碑，將從7月11日至8月30日在台東鹿野高台熱鬧登場，立榮航空為配合地方特色節慶推廣，已持續多年贊助此項活動，除了特別推出各式限量優惠方案，另外以增飛加班機與放大機型之方式，方便民眾前往觀光旅遊。

立榮航空表示：此次推出的立榮假期盛夏限定「國際熱氣球嘉年華」自由行專案，兩天一夜機加酒每人只需5,450元起，產品內容包含台東好玩卡、熱氣球繫留體驗，以及國際安維斯(AVIS)租車優惠，讓民眾可以用最輕鬆的方式，遊玩台東各大景點，民眾可透過立榮假期專屬網頁(http://trip.uniair.com.tw/)一次完成所有的訂購及付款程序。

立榮航空指出，為了因應民眾前往參加「台灣國際熱氣球嘉年華」活動的機位需求，台北-台東航線除每日3班往返之定期航班外，7至8月每週將增開8班加班機，並規劃每逢週五、日各放大一班184座的A321機型，預估整體座位數將較去年增加近萬個機位。

台灣國際熱氣球嘉年華為國內指標性活動之一，結合6月27日至8月30日陸續於周末在台東各大景區舉辦的光雕音樂會，分成曙光及黑夜場，結合造型熱氣球會在夜色中點火，搭配雷射燈光、音樂伴奏譜出精彩絕倫的聲光體驗，將台東的天空渲染得更加美麗，是在疫情趨緩後民眾出遊、接觸大自然紓壓的好去處。

台灣國際熱氣球嘉年華今年將邁入第一個十年里程碑，將從7月11日至8月30日在台東鹿野高台熱鬧登場。圖／立榮航空提供
台灣國際熱氣球嘉年華今年將邁入第一個十年里程碑，將從7月11日至8月30日在台東鹿野高台熱鬧登場。圖／立榮航空提供

熱氣球嘉年華 立榮航空 台東

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