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政府推動數位行銷振興出口 服務列車開到台中

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
由經濟部國際貿易局與外貿協會共同主辦的「數位行銷振興出口」服務列車今日開到台中，吸引200多位廠商報名參加。記者宋健生/攝影
由經濟部國際貿易局與外貿協會共同主辦的「數位行銷振興出口」服務列車今日開到台中，吸引200多位廠商報名參加。記者宋健生/攝影

由經濟部國際貿易局與外貿協會共同主辦的「數位行銷振興出口」服務列車今(23)日開到台中，活動由貿協秘書長葉明水開場，獲得中部地區多位進出口公會及產業公協會理事長支持，並吸引200多位廠商報名參加。

葉明水表示，政府透過這次活動宣導政策，希望廠商善加利用，並帶入數位科技行銷海外，提升出口動能，搶攻數位貿易商機。

貿易局副局長李冠志致詞表示，政府已擬定紓困、振興、升級措施，協助廠商因應疫情帶來的衝擊，與紓解資金週轉壓力。同時也為疫情緩和後產業復甦做好準備，以利主動出擊、掌握逆勢成長的線上商機。

葉明水感謝貿易局提供「受嚴重特殊傳染性肺炎影響之紓困振興方案」，強化數位貿易及電子商務措施，協助業者開拓商機。

另外，貿協在疫情期間也推出許多線上行銷作法，希望突破疫情限制，讓業者不用出國也可以爭取海外訂單，如線上「防疫國家館」建構一站式線上服務，全球商機不漏接。

線上拓銷團及新產品發表會，攜手業者拓銷海外市場；小型機動拓銷團，貿協提供客製化服務；線上全球市場趨勢報告會，提供業者即時資訊，及宅經濟專區廣受國際買主歡迎。

貿易局介紹政府優惠措施方案，包括力推即時紓困措施、調整機制擬定振興的加強出口措施，如推動貿易金融及放寬參展補助，加強輔導業者數位轉型，以及運用數位科技推出各項線上推廣活動等。

另外，結合貿協執行台灣最大B2B平台-台灣經貿網，提供廠商視需求選擇不同的政府紓困資源；數位貿易學苑則規劃涵蓋跨境電商、數位轉型等課程，協助廠商透過數位行銷突破疫情挑戰。

政府也委由輸出入銀行推出「義氣相挺20、出口安心貸方案」，補助出口保險行政費用：徵信費最高全免、保險費最高減免80%，補貼出口貸款利息最高減碼年利率0.3%，以減少廠商拓展海外市場風險。

為擴大服務列車活動效益，現場也以「數位貿易與行銷，創造無限商機」為題，邀請多位行銷專家、業界代表及電商業者共聚一堂，分享交流。

包括安布思沛行銷副總經理劉詩盈、讚點子數位行銷執行長權自強、京佑久總經理黃國隆、心源工業董事長陳本泓及樹德企業董事長吳宜叡等人。

葉明水表示，業界藉由網際網路進行跨國、跨境交易的貿易活動日趨頻繁，數位貿易及數位行銷的迫切性受到企業重視。尤其，新冠肺炎肆虐全球，更加速超越國界或實體疆域的網際網路發展，協助業者開創潛在商機。

現場也安排貿易局、工業局、商業司、中小企業處、輸出入銀行及貿協專家，提供面對面諮詢服務，廠商反映政府提供業者即時解決方案，獲益良多，也獲得廠商正面的肯定。

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