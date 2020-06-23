衝報復式國旅商機 KLOOK上架100+台南市旅遊商品

台南市政府今年3月5日與全球旅遊體驗預訂平台KLOOK簽署合作備忘錄，輔導台南店家商品數位化，今（23）日台南市長黃偉哲與KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民共同宣布，100+台南商品已上架於KLOOK平台，除了展現台南市政府輔導業者產品數位化的決心，展現台南旅遊潛力，搶攻暑假旺季以及疫情暫緩後的「報復式旅遊」商機。

市長黃偉哲表示，KLOOK跟台灣好幾個縣市合作，台南市是第一個深度合作的地方政府，在短短3個月內於平台上架超過178款台南相關遊程，迎接暑期旅遊、國旅熱潮、傳統宗教盛事等，還要馬上跟上振興三倍券商機。即使國外旅客現在無法到台灣旅遊，但台灣現在的安全、旅遊的情形等透過相關旅遊影片拍攝、行銷宣傳等在KLOOK平台上宣傳行銷，讓國外旅客了解台灣旅遊正盛興，等到國際旅遊解封時，爭取國際旅客商機。

KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民表示，有超過100支以上的台南旅遊商品成功上架，包括深度體驗與特殊活動、各式博物館和景點門票、特色街頭和在地美食，以及串連台南點線面的交通服務，商品總數成長4倍之多。6月底推出線上台南夏日祭，包括文創DIY為主的風格祭、夜晚遊台南的夜祭、囊括山線海線景點的山海祭、蘊含歷史人文體驗的時代祭，以及串連當下最夯網美景點的美南祭。