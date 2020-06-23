即起加入聯開房屋網 開抽環狀線通車限量好禮

為吸引民眾加入「捷運聯開房屋網」，活絡北市聯開宅租售市場，北市捷運局即日起推出抽獎活動，民眾只要動動手指加入會員，就有機會抽中限量版的環狀線通車造型悠遊卡紀念禮盒、捷運電聯車相框組、電聯車鑰匙圈、漁夫帽、環狀線悠遊卡等限量好禮。

北市捷運局表示，若對捷運聯開宅租售有興趣，只要進入「捷運聯開房屋網」，就可以線上瀏覽看屋、領標單、投遞標單，且採線上開標作業，不僅方便親民，更有效率與透明化。

為讓捷運聯開宅的招租訊息透明化，增加便民與效率，北市府設置「捷運聯開房屋網」，可以直接辦理線上領標、投標及線上開標，租售經營管理資訊已全面e化。

北市捷運局提醒，抽獎活動已進入尾聲，凡領有中華民國國民身分證的民眾，即日起至6月30日晚上12點止，只要成功加入「捷運聯開房屋網」會員，並填妥相關個人資料者，即可參加抽獎。